Liga portuguesa

Jornada 34. Caem os dois sempre-em-pé

Rui Miguel Tovar Tondela e B sad substituídos por Rio Ave e Casa Pia na 1.ª divisão 2022-23, Moreirense e Chaves discutem última vaga.

Desce o pano na 1.ª divisão 2021-22. E descem Tondela mais B sad. Dois tombos, aliás. Falamos de duas equipas irredutíveis, sem qualquer despromoção para a 2.ª. De repente, os dois ao mesmo tempo. Salva-se o Moreirense, com play-off de manutenção marcado vs Chaves. E quem sobe? Rio Ave e, tchan tchan tchan tchaaaaaaan, Casa Pia.

Vamos lá por partes. O último fim-de-semana de emoções começa na sexta-feira 13, em Paços, onde o Benfica acaba em beleza com bis do jovem Henrique Araújo durante a primeira parte (0:2). É o adeus de Nélson Veríssimo, cujo balanço à frente do Benfica na ressaca de Jesus é negativo à conta de tão-só 12 vitórias em 25 jogos.

No sábado, a palavra despromoção está na ordem do dia. Três equipas esgrimem argumentos para evitar o adeus imediato e uma agarra-se à tábua do play-off. O B sad, crónico último classificado desta 1.ª divisão 2021-22, pontua em Arouca sem sair do 0:0 e é o primeiro a dizer olá à Liga 2. O Moreirense cedo arranca para a goleada vs Vizela, até porque joga contra dez homens desde o minuto 3 por expulsão de um visitante, e está à espera de um deslize do Tondela em casa, vs Boavista. Convém aqui dizer o nome do treinador boavisteiro: Petit. E convém acrescentar a arte de Petit em sacar o Tondela da mais-que-certa descida à 2.ª em 2016 e ainda 2017.

Ora bem, o Tondela diz sim à 1.ª divisão aos 41 minutos, com 1:0 de Sagnan. Na segunda parte, o 1:1 de Gorré alegra as gentes de Moreira de Cónegos. Aos 77’, João Pedro volta a incluir o Tondela na 1.ª. A quatro minutos do fim, Yusupha empata 2:2 e silencia o Estádio João Cardoso. Quando Artur Soares Dias apita para o fim, os jogadores do Tondela deixam-se cair no relvado, completamente destroçados pelo destino. As lágrimas têm de ser rapidamente substituídas por empenho e abnegação. No próximo domingo, dia 22, há uma final da Taça de Portugal para jogar. O adversário no Jamor é o FC Porto, campeão em título e desejoso da drobradinha.

Por falar nisso, o FC Porto ganha 2:0 vs Estoril no Dragão e confirma-se como o maior campeão de sempre em matéria de pontos. Qualquer coisa como 91 em 102 possíveis. Para além disso, o FC Porto faz-se valer como melhor ataque (86) e defesa menos batida (22). Contas feitas, é o campeão perfeito. E é também rei em casa (47 pontos vs 43 do Sporting) e fora (44 vs 42 do Sporting). Só falta ao FC Porto o título de melhor marcador.

Taremi bem tenta e até chega aos 20 golos. É bom, sim, mas ainda assim insuficiente para chegar a Darwin. O uruguaio marca 26 e é a primeira vez na história da 1.ª divisão que a Bola de Prata é entregue a um jogador do terceiro classificado Benfica. O pódio é completado pelo bracarense Ricardo Horta, com 18 – bom anotar que o Braga só tem um antecedente deste calibre, em 2006, com João Tomás.

Arrumado o dia de sábado, viramos a noite e eis o domingo. De manhã, a decisão dos promovidos da 2.ª divisão. À noite, os dois últimos jogos da 1.ª, já sem história e um dos quais à porta fechada, em Guimarães (5:0 vs europeu Gil Vicente). O interesse é o pacote de jogos iniciados às 11 horas em Vila do Conde e Matosinhos. As emoções duram pouco, já que o Rio Ave marca no primeiro minuto e adianta-se ao Chaves enquanto o Casa Pia dá ao pedal para chegar ao 0:3 antes da meia-hora vs Leixões.

Com o passar do tempo, tanto Rio Ave como Casa Pia acentuam diferenças e festejam a subida à 1.ª. Para o Rio Ave, é a quinta subida – a primeira é a cargo de Félix Mourinho em 1981. Para Luís Freire, o seu actual treinador, é o segundo título de campeão da 2.ª divisão, dois anos após Nacional. Caso sério do nosso jet-set futebolístico pela dupla façanha em tão tenra idade (36 anos). Já o Casa Pia é um ilustre regresso, há muito aguardado. Muito mesmo. Só para vermos a distância, a única experiência do Casa Pia na 1.ª havia sido em 1939, ano da invasão alemã à Polónia para marcar território e iniciar a 2.ª Guerra Mundial.

Verdade seja dita, o Casa Pia é o pior representante da 1.ª divisão de sempre, na tal epopeia em 1938-39, com uma vitória em 14 jogos (vs Barreirense, bis de Ramos Dias, 2:1). De resto, 13 derrotas. Ya, treze. Uma delas é um 10:1 vs Benfica. Outra é um 10:0 vs FC Porto. Curiosamente, Casa Pia e FC Porto têm uma história interessante. Em 1921, um ano antes do arranque da primeira competição oficial a nível nacional em Portugal, há uma combinação entre o campeão de Lisboa e o do Porto para um jogo particular.

É a Taça 27 Julho, conquistada pelo Casa Pia por 2:0. Durante um ano, a título oficioso, o Casa Pia proclama-se primeiro campeão de Portugal. Meses mais tarde, já em Dezembro, a selecção nacional faz o primeiro jogo de sempre, em Madrid, vs Espanha. À falta de um equipamento nacional, chega-se à conclusão de que o preto e branco do campeão Casa Pia é o ideal. E; pronto, Portugal joga de preto. Cortesia Casa Pia, a novidade mais extravagante da 1.ª divisão 2022-23, mais de 85 anos depois.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Isto das subidas também tem o seu quê de curioso na Alemanha, onde Werder Bremen e Schalke 04 voltam ao convívio dos grandes. Em terceiro lugar, para jogar um play-off de promoção, está o Hamburgo. Dito assim, nada de especial. Acontece que todos os três acumulam títulos internacionais no seu currículo. O Werder Bremen é vencedor da Taça das Taças 1992, precisamente em Lisboa, na Luz, vs Monaco de Rui Barros e Weah. O Schalke 04 levanta a Taça UEFA 1997, vs Inter, nos penáltis. E o Hamburgo é campeão europeu em 1983, vs Juventus, com um golo solitário de Magath a Zoff.

Se Portugal delira com a novidade do Casa Pia, e com inteira razão, o que dizer do fartote alemão? Pura magia.

Resultados da jornada 34:

Paços 0:2 Benfica

Tondela 2:2 Boavista

Moreirense 4:1 Vizela

Arouca 0:0 B sad

FC Porto 2:0 Estoril

Marítimo 0:1 Portimonense

Sporting 4:0 Santa Clara

Famalicão 3:2 Braga

Vitória SC 5:0 Gil Vicente

Classificação final:

91 pontos - FC Porto 85 pontos - Sporting 74 pontos - Benfica 65 pontos - Braga 51 pontos - Gil Vicente 48 pontos - Vitória SC 40 pontos - Santa Clara 39 pontos - Estoril 39 pontos - Famalicão 38 pontos - Marítimo 38 pontos - Paços 38 pontos - Boavista 38 pontos - Portimonense 33 pontos - Vizela 31 pontos - Arouca 29 pontos - Moreirense 28 pontos - Tondela 26 pontos - B sad

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

