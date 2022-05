Vitória clara sobre Gil Vicente por 4:1 anima o clássico entre Benfica e FC Porto no próximo sábado

Desporto 6 min.

I Liga

Jornada 32. Sporting adia o inevitável

Rui Miguel Tovar Vitória clara sobre Gil Vicente por 4:1 anima o clássico entre Benfica e FC Porto no próximo sábado

Ainda não, calma, só mais uns dias. A vitória do Sporting vs Gil Vicente por 4:1 no José Alvalade repõe os seis pontos de distância a duas jornadas do fim e ao FC Porto só lhe resta esperar para se exibir com as faixas de campeão. Daqui a uma semana (na Luz, vs Benfica) ou duas (no Dragão, vs Estoril), eis a questão.

A jornada começa sexta-feira com o 3:1 do Famalicão vs Estoril, a vitória mais importante da época por significar a permanência na 1.ª divisão. No sábado à tarde, o Arouca dá um passo rumo à mantuenção com 1:0 vs Portimonense. Mais ao fim da tarde, no caldeirão dos Barreiros, expressão popularizada pelo inimitável jornalista Acácio Pestana da RTP Madeira, o Benfica marca cedo e encolhe-se em seguida.

Um golo madrugador de Darwin aos dois minutos, após roubo de bola de Gil Dias na intermediária do Marítimo, garante os três pontos em mais um jogo insosso do Benfica, sempre na expectativa, à caça de um contra-ataque. É a táctica eleita por Nélson Veríssimo. Foge totalmente ao padrão do clube, embora tenha sido útil no 1:0 vs Ajax em Amesterdão e no 2:0 vs Sporting no José Alvalade. O Marítimo vai à procura do empate e provoca um calafrio ou outro a Vlachodimos. Ao intervalo, o equilíbrio é a nota dominante em matéria de posse de bola e remates à baliza. Só um senão, a expulsão com vermelho directo para o maritimista Cláudio Winck aos 42’, por entrada sobre Sandro Cruz, uma novidade do onze benfiquista, saído da equipa B.

Com mais um durante toda a segunda parte, o Benfica domina sem controlar. Ou seja, é o dono da bola (52%-48%) e falta-lhe imaginação para acabar com o jogo. Por isso mesmo, nos descontos, Vlachodimos ainda salva o empate num remate traiçoeiro de Vítor Costa. Mal soa o apito final de Hélder Malheiro, o Benfica respira de alívio. A diferença abissal no número de faltas (Marítimo 8, Benfica 23) explica a postura de uns e outros. Seja como for, Darwin cimenta o estatuto de melhor marcador da 1.ª divisão, agora com 26 golos, e o Benfica ainda tem uma palavra a dizer sobre o segundo lugar e a consequente entrada directa na Liga dos Campeões 2022-23.

Acaba nos Barreiros, começa no Dragão. É assim a movida. O FC Porto joga com o 11 dos últimos tempos, com Pepê a lateral-direito. O FC Porto entra a carregar para selar a vitória o quanto antes. Porque sim e porque é importante esquecer a derrota da semana anterior, em Braga. Aos 21 minutos, o guarda-redes Pedro Silva aventura-se demasiado fora da baliza e Evanilson aproveita para sacar o 1:0. Aos 27’, Manuel Mota corrige uma decisão via VAR e assinala penálti por falta de Schettine sobre Grujic. Na cobrança, Taremi engana Pedro Silva. E agora?

Pasmem-se, o Vizela surpreende. Primeiro é o norte-americano Alex Méndez com um remate em arco do outro mundo. Diogo Costa batido, sem apelo nem agravo. É o 2:1. No reinício, 2:2 de Nuno Moreira. A bola ainda embate em Mbemba e engana Diogo Costa. A pergunta repete-se, e agora? O FC Porto salta para o ataque como se não houvesse amanhã. Ganha um canto. E outro. E mais. Ao terceiro seguido, Mbemba dá uma sapatada na bola de primeira e desfaz o nó. O Dragão respira melhor. Aos 87’, Taremi fixa o 4:” após uma jogada de entendimento com o recém-entrado Francisco Conceição. É o o 20.º golo do iraniano, a seis de Darwin à falta de 180 minutos – jogam entre si no próximo sábado, na Luz.

A fechar um sábado movimentado, ainda há noitada no Jamor. Resolve o capitão Ricardo Horta em cima do minuto 90 e o B SAD amarga na última posição, à espera de um milagre. A salvação ainda é possível, até porque o Boavista dá uma ajuda e derrota o Moreirense em Moreira de Cónegos. É um jogo fascinante pelos últimos dois minutos. Rafael Martins marca o 1:1 para o Moreirense e desata a alegria natural de quem está a jogar ponto por ponto para escapar à 2.ª divisão. A bola vai ao meio e o Boavista desfaz o momento anterior com o 1:2 de Musa. Bem, a reacção de Sá Pinto no banco do Moreirense é um hino à frustração. Murros e mais murros, palavras para o ar e, depois, as mãos na cabeça.

Entra então o Sporting em campo. Se empatar, garante a entrada directa na Liga dos Campeões pelo segundo ano seguido (e é só a segunda vez na história do clube, após 2006 e 2007 com Paulo Bento). Se ganhar, impede a festa do FC Porto. No outro lado, o quinto classificado Gil Vicente, cujo interesse é pontuar (se possível, surpreender ao ponto de imitar aquele 0:3 em 2002) para afastar o Vitória SC na luta pela Conference League da UEFA. Um penálti de Sarabia dá avanço ao Sporting, consolidado pelo 2:0 de Edwards. Nos descontos, Fran reduz e anima o ambiente para a segunda parte. Só que o Sporting avança determinado e dilata a vantagem para 4:1 num piscar de olhos com autogolo de Ferrugem e penálti de Pedro Gonçalves.

Confirmado, Sporting na fase de grupos da Liga dos Campeões e Benfica na pré-eliminatória – é a segunda época seguida em terceiro lugar, a imitar 1999 e 2000 mais 2006 e 2007. Mau, muito mau. Até mais para quem parte na pole position e gasta rios de dinheiro em jogadores / treinadores.

Resultados

Famalicão 3:1 Estoril

Arouca 1:0 Portimonense

Marítimo 0:1 Benfica

FC Porto 4:2 Vizela

B SAD 0:1 Braga

Vitória SC 1:1 Santa Clara

Moreirense 1:2 Boavista

Sporting 4:1 Gil Vicente

Paços de Ferreira hoje Tondela

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.