Jornada 32. Os minhotos, sempre os minhotos

Rui Miguel Tovar

Trinta e dois, trinta e três, trinta e quatro. Já faltam três jornadas para acabar a 1.ª divisão e só há uma equipa com lugar fixo: o Braga, em quarto. Todos os outros continuam em modo indefinido, com as questões mais flagrantes do campeão e da despromoção. Claro, há outros assuntos engraçados, como o quinto lugar do Gil Vicente. Famos fer, como diria Sven-Göran Eriksson.



Lá em cima, os dois do costume continuam separados por seis pontos e a discussão pelo título ganha um aliciante extra há uma semana, com a derrota do até então invicto FC Porto em Braga, cortesia do golo solitário de Ricardo Horta. Segue-se o Vizela, em estreia absoluta no Porto. No Dragão? Não, não, no Porto mesmo. É verdade, o Vizela nunca joga com FC Porto no Porto. Para início, só um jogo entre eles, e é para a 1.ª divisão. E esse é jogado na Póvoa de Varzim, por interdição das Antas.

Estamos em Dezembro 1984 e o FC Porto dá 9:1. Isso mesmo, nove a um. Gomes, à sua conta, marca cinco. Só um de penálti. Os outros pertencem a Eurico, Jaime Magalhães, Russo (própria baliza) e Vermelhinho. Na mesma tarde, há um outro jogo com uma fartura de golos, sete em Guimarães. A marcha do marcador é curiosa: o Salgueiros abre vantagem dupla, o Vitória empata e o Salgueiros ainda faz o terceiro à beira do intervalo. Na segunda parte, Isima empata, de novo, e Paulo Ricardo confirma a reviravolta aos 80 minutos.

Qualquer coisa como 32 anos depois, eis a estreia do Vizela no Porto. Atenção, muita atenção, o FC Porto não perde em casa desde 3 Outubro 2020 (Marítimo 2:3). Há já 30 jogos. E mais atenção ainda, o FC Porto de Sérgio Conceição nunca perde dois jogos seguidos para a 1.ª divisão. Aliás, o último treinador portista a acumular derrotas é José Peseiro em 2016 (Tondela no Dragão e Paços em Ferreira, duplo 1:0). E antes? Jesualdo em 2008, vs Leixões e Naval. E antes? Jesualdo, again, em 2007 (U. Leiria e Estrela). E antes? Couceiro em 2005 (Nacional e Sporting). E antes? Fernando Santos em 2001 (Boavista e Benfica). Visto e revisto, só há cinco casos de treinadores do FC Porto com duas derrotas seguidas na 1.ª divisão. É bom, assim-assim ou mau? Lets look at da traila, como diria o outro a imitar um outro. Benfica, 13 casos. Sporting, 17. Assunto arrumado, certo?

Mesmo em caso de vitória, o FC Porto só solta o grito de campeão se o Sporting tropeçar em casa vs Gil Vicente. Cuidado, o Gil tem feito uma campanha admirável fora de Barcelos e faz uma série de 11 jogos sempre a pontuar. Ao todo, 23 pontos entre seis vitórias e cinco empates. Daí o quinto lugar, cinco pontos à maior do Vitória SC, o único rival à altura pelo último lugar de acesso à Conference League. Já o Sporting no José Alvalade tem acusado alguma falta de consistência, com duas derrotas em 2022, a primeira vs Braga, no início do ano, e a segunda vs Benfica, há duas semanas.

E agora? Na história do novo José Alvalade, o Gil acumula cerca de zero pontos. Exacto, zero em nove jogos com 6:28 em golos. No estádio antigo, o Gil dá mais luta e até ganha de goleada por 3:0 em 2002. É a equipa de Vítor Oliveira a dar espectáculo no campo do então campeão em título. Estamos na 9.ª jornada e o Gil entra da melhor maneira possível com um golo de Manoel aos dois minutos, após corrida de Ali pela esquerda.

Aos 21’, o Gil amplia por Gaspar, de cabeça, após canto de Nuno Amaro na direita. Mais à frente, penálti de Luís Coentrão sobre Ronaldo. Chamado a bater, Jardel atira frouxo e Paulo Jorge adivinha-lhe o intento. Até final da primeira parte, Paulo Jorge nega outro golo a Jardel, agora de cabeça, aos 42’ e, no quadradinho seguinte, Ali atira uma bola ao poste de Nélson. No reinício, há um golo anulado sem explicação a João Pinto (76’) e outro por fora-de-jogo ao mesmo JVP (79’). Nos descontos, Manoel bate Quiroga em corrida e oferece o 0:3 ao suplente Paulo Alves. Eis a história da única vitória gilista no campo do Sporting, em Novembro 2002. De todos os presentes em campo, só Quaresma ainda joga em Portugal.

Dos três grandes, só falta o Benfica em contagem decrescente para o adeus a Nélson Veríssimo e o olá a Roger Schmidt. Se empatar no Funchal, o terceiro lugar está mais que assegurado. Significa isso umas férias de Verão mais apertadas, motivadas pela entrada na pré-eliminatória da Liga dos Campeões. A história do Benfica na Madeira é rica, riquíssima. E quase secular. Em Maio 1937, um episódio faz correr tinta e tinta nos jornais nacionais a propósito de Espírito Santo.

Chamam-lhe a ‘pérola negra’. Oriundo de Angola, chega a Portugal em 1936, com a missão (complicada) de substituir o goleador Vítor Silva. Felino e ágil, Espírito Santo encaixa no esquema do Benfica e depressa se percebe a sua vocação para o desporto em geral.

É o recordista do salto em altura, campeão nacional de comprimento e triplo salto. No plano futebolístico, será reconhecido para sempre como o jogador benfiquista com mais golos num jogo oficial: nove nos 13:1 vs Casa Pia, a 5 Dezembro 1937. É ele, Espírito Santo, o primeiro negro a jogar pela selecção portuguesa.

É já nessa condição de internacional AA que é personagem principal de um episódio infeliz na Madeira, onde o Benfica fora actuar a título particular. A comitiva viaja de barco e hospeda-se num hotel, na véspera do jogo vs Marítimo. Qual não é o espanto quando todos os jogadores recebem a chave do quarto, menos Espírito Santo. Para ele, a chave do anexo. Os benfiquistas protestam ruidosamente e, conta a história, abdicam dos quartos para passar a noite com Espírito Santo. No anexo. No dia seguinte, o Benfica ganha 3:0.

Anos mais tarde, muitos mesmo, em Maio 1991, o Benfica festeja o título de campeão na última 1.ª divisão com 20 equipas. No fim, feitas as contas, o Benfica é melhor ataque, defesa menos batida, mais vitórias, menos derrotas (só uma, no Bonfim), imbatível em casa e sem perder frente aos outros dois candidatos.

Para selar o primeiro lugar em definitivo, o Benfica vai ao Funchal e festeja o 2:0 com pompa e circunstância no balneário dos Barreiros. A alegria inicia-se com um golo do líbero brasileiro William e é confirmada por Rui Águas, a seis minutos do fim. Para o treinador sueco Sven-Göran Eriksson, é o terceiro título de campeão português em três anos. É obra, num plantel com imensos suplentes de luxo, dos quais o mais sonante é claramente César Brito, autor daquele bis nas Antas (0:2) duas semanas antes.

Pelo meio, entre 1937 e 1991, há um Marítimo vs Benfica de encher o olho. Estamos em Novembro 1980, dia 9. No Estádio José Alvalade, entra a equipa do Marítimo e depois a do Benfica. Como é que é? Nem mais, o Marítimo joga em campo neutro por decisão federativa, depois de um relatório do árbitro Vítor Correia a criticar as condições de (in)segurança dos Barreiros, no jogo da jornada anterior, vs Varzim.

A federação é célere na resolução do caso e pune o Marítimo com dois jogos no Continente, o primeiro deles em Alvalade, vs Benfica. Mais confiante que nunca, o Marítimo entra em vantagem aos 24', por Ventura. O empate chega ainda na primeira parte e é de Carlos Manuel a meias com Ferro. O guarda-redes, titular surpresa no lugar de Quim, estica-se todo e afasta a bola com a mão. Na linha ou já dentro da baliza?

O árbitro António Garrido nem sequer apita e faz-se valer da decisão de um dos fiscais-de-linha (Leandro de Sousa ou Mário Sargaço), que corre para o meio-campo. A cambalhota no marcador é confirmada pelo inevitável Nené, aos 70 minutos, a aproveitar a genialidade de João Alves num lance pela esquerda.

Calendário

Hoje

Famalicão (14)-Estoril (10)

Amanhã

Arouca (15)-Portimonense (11)

Marítimo (7)-Benfica (3)

FC Porto (1)-Vizela (13)

B SAD (18)-Braga (4)

Domingo

Vitória SC (6)-Santa Clara (9)

Moreirense (16)-Boavista (12)

Sporting (2)-Gil Vicente (5)

2.ª feira

Paços (8)-Tondela (17)



