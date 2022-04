Sporting aproveita primeira derrota do FC Porto em 58 jogos na 1.ª divisão para se fixar a seis pontos do líder, a três jornadas do fim.

Desporto 21 6 min.

Liga portuguesa

Jornada 31. Fim do recorde azul, a esperança volta a ser verde

Rui Miguel Tovar Sporting aproveita primeira derrota do FC Porto em 58 jogos na 1.ª divisão para se fixar a seis pontos do líder, a três jornadas do fim.

Sinais. Há-os em todo o lado. O FC Porto vai a Braga, onde não ganha há cinco jogos, desde 2019. É desta? Nem pensar. Um golo do capitão bracarense Ricardo Horta estica a corda para seis e, por consequência, o FC Porto acumula a primeira derrota na 1.ª divisão desde Outubro 2020. Daí para cá, 58 jogos em grande nível. Ao 59.º, finito. O 1:0 do Braga confere uma pitada de drama num campeonato insosso.

O tal golo de Ricardo Horta abre uma janela de oportunidade para o campeão em título. Quando acaba o clássico na pedreira municipal, obra premiada de Eduardo Souto Moura, o Sporting entra em campo no Bessa para encurtar a distância. Mesmo sem Paulinho (castigado por excesso de amarelos) nem Slimani (castigado por Rúben Amorim), o Sporting ganha tranquilamente por 3:0 e volta a estar a seis pontos. Já só há nove em disputa e o FC Porto ainda goza da vantagem do factor casa, com dois jogos no Dragão – o único fora é na Luz, daqui a duas semanas.

O fim-de-semana desportivo começa precisamente na Luz, com o Benfica a falhar o assalto ao segundo lugar com um nulo vs Famalicão na ressaca de um 0:2 no dérbi do José Alvalade. É o sétimo empate da era Nélson Veríssimo, um treinador a prazo (vem aí o alemão Roger Schmidt, do PSV Eindhoven) com uma frágil percentagem de 41% de aproveitamento em 22 jogos. Trocado por miúdos, só 10 vitórias.

Pobre Benfica, cada vez mais garantido no terceiro lugar, pela segunda época seguida. Verdade seja dita, o guarda-redes Luiz Júnior é o melhor em campo. Outra verdade, o Benfica ataca uma e outra vez (26 remates, seis dos quais à baliza). Maior verdade de todas, acima de todas estas, o Benfica joga zero. Bola, como diria o outro. E todas as alegrias, como o 0:1 no Arena ou o 0:2 no José Alvalade, ou confortos resultadistas, como o 3:3 em Anfield, devem-se a esquemas defensivos. Posto isto, o Benfica afunda-se no terceiro lugar e corre o sério risco de falhar a entrada directa na Liga dos Campeões. Por si só, é uma ruína em matéria de planeamento. Em ano de Mundial a meio da época, é um ai jesus.

Passa-se domingo, o Belenenses SAD dá cartas na Amoreira com um animador 2:2 (a perder 2:0 ao intervalo, tal e qual o Marítimo vs Santa Clara nos Açores, no dia anterior) a sugerir consistência na luta pela permanência, e chegamos a segunda-feira. Feriado, 25 Abril, dia da liberdade. Se o FC Porto mantiver o ritmo (quase quase campeão, finalista da Taça de Portugal) e o Sporting continuar apático (derrota vs Benfica, derrota vs FC Porto), temos campeão por larga antecipação. Ainda por cima, o FC Porto joga primeiro, em Braga, e espera pelo Sporting, no Bessa. Imagine só este cenário, o FC Porto ganha e o Sporting empata? Festa. Curiosamente, o FC Porto já festeja um título no Bessa, há precisamente 30 anos. Vale um golo de Kostadinov ao minuto 90 vs Salgueiros e solta-se o grito de campeão.

11 As imagens do SC Braga 1-0 FC Porto

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto: Miguel Riopa/AFP Foto: Miguel Riopa/AFP Foto: Miguel Riopa/AFP Foto: Miguel Riopa/AFP Foto: Miguel Riopa/AFP Foto: Miguel Riopa/AFP Foto: Miguel Riopa/AFP Foto: Miguel Riopa/AFP Foto: Miguel Riopa/AFP Foto: Miguel Riopa/AFP Foto: Miguel Riopa/AFP

Pois bem, o Braga lê o guião e discorda em absoluto. O Braga gosta de bater o pé. Senão, veja-se lá a segunda volta com vitórias vs Sporting (2:1 no José Alvalade) e Benfica (3:2 no Municipal). Só falta o FC Porto. É desta? É, sim senhor. O FC Porto entra desconfortável e só acerta um remate enquadrado aos 52 minutos, através do lateral-direito Pepê. Defende Matheus para canto, com estilo. Na marcação do mesmo, falta sobre o guarda-redes. A bola anda para ali e tal até que Al Musrati solta para Abel Ruiz na direita. O espanhol corre à frente do capitão Pepe, entra na área, olha para o outro lado e cruza para o toque de Ricardo Horta. Alegria total, é o 100.º golo da sua carreira, iniciada no Vitória FC e ainda com Málaga pelo meio. O jogo parte-se, o FC Porto corre mais riscos, o Braga aproveita o campo aberto. Há oportunidades flagrantes para ambos os lados, brilha o desacerto. No final, 1:0.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

O Sporting arrebita e o Boavista de Petit paga a factura. É a única vitória visitante da jornada, e por números esclarecedores. O primeiro da noite sai perto do intervalo, numa jogada pela esquerda. Porozo corta sem jeito e Pedro Gonçalves dá de calcanhar. Parece-nos que a ideia inicial é o amortie para Sarabia, só que a bola sai mais longa que o desejado e vai parar aos pés de Matheus Nunes, cujo remate com o pé direito à entrada da área entra rente ao poste de Bracali.

10 As imagens do Boavista 0-3 Sporting

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. Foto :Carlos Costa/AFP Foto :Carlos Costa/AFP Foto :Carlos Costa/AFP Foto :Carlos Costa/AFP Foto :Carlos Costa/AFP Foto :Carlos Costa/AFP Foto :Carlos Costa/AFP Foto :Carlos Costa/AFP Foto :Carlos Costa/AFP Foto :Carlos Costa/AFP

O Boavista dá um ar de sua graça na segunda parte, sem beliscar por aí além a baliza de Adán. Às tantas, uma jogada simples de entendimento entre Esgaio e Edwards pela direita apanha o pé esquerdo de Abascal. A bola sofre um efeito caprichoso e entra na baliza de Bracali, após embater no poste. O Boavista baixa os braços e o Sporting força o ritmo. Palhinha atira uma bola à trave, de cabeça, e Tabata fixa o resultado de penálti, a castigar falta de Abascal sobre o próprio Tabata. Curiosidade maiúscula, Gonçalo Inácio vê o primeiro amarelo da época na 1.ª divisão, ao fim de 25 jogos.

Resultados:

Vizela 2:1 Arouca

Portimonense 1:0 Moreirense

Santa Clara 2:2 Marítimo

Benfica 0:0 Famalicão

Gil Vicente 1:1 Paços

Estoril 2:2 B SAD

Tondela 1:1 Vitória SC

Braga 1:0 FC Porto

Boavista 0:2 Sporting

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.