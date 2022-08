É dia de FC Porto vs Sporting no Dragão. Só para se ter uma ideia, o Sporting só ganha duas vezes nas últimas 25 visitas à casa do FCP.

Desporto 7 min.

Futebol

Jornada 3. Que clássico, um filme entre FC Porto e Sporting

Rui Miguel Tovar É dia de FC Porto vs Sporting no Dragão. Só para se ter uma ideia, o Sporting só ganha duas vezes nas últimas 25 visitas à casa do FCP.

— Eh que grande jogo [e arruma o jornal “O Século”]. Aposto que vai ser 3-1 para o Sporting, atira António Silva.

— Ou ao contrário, provoca um colega de trabalho.

— Mordia-te todo [e António Silva levanta-se da secretária]. Lembre-se que o leão é o rei dos animais, até mesmo no futebol.

— Mas lembre-se que o desafio é no Porto, diz um outro colega de trabalho, este mais velho.

— Nem que fosse na China, atira António Silva. O Peyroteo remata no Terreiro do Paço e mete golo no Estádio do Lima. Ali como um limão.

Costuma dizer-se, uma imagem vale mais que mil palavras. Calma lá, nem sempre é assim. Veja-se o caso do ‘Leão da Estrela’, um filme português de 1947, em que a conjugação humor com futebol é divinalmente engraçada. Naqueles 121 minutos de acção, não há cá transpiração – é cem por cento de inspiração. Comédia pura, portanto. Sem esforço, como deve ser. Os diálogos, geniais. O filme, idem idem. António da Silva, aspas aspas.

Sportinguista na vida real e também nesse filme, António Silva é o Senhor Anastácio e vai para a casa dos pais do namorado da sua filha no Porto a fazer-se passar por rico. O intuito é ver o clássico no Lima, o estádio portuense para os grandes jogos, alugado pelo FC Porto ao rival de então, o Académico do Porto.

Outra cena inolvidável. Ainda em Lisboa, e já com um bilhete na mão, António Silva levanta-se do sofá e começa a imaginar o golo do Sporting no Porto. O seu jogo de cintura é impressionante. É o sexto violino, só pode. ‘A bola é posta em jogo. Os nossos avançam como leões. Canário recebe a bola e passa a Travaços, Travaços dribla Guilhar e passa a Vasques, Vasques recebe e passa a Albano. Albano passa a Jesus Correia. Jesus Correia centra e Peyroteo, completamente isolado, corre para a área e mete golo.’ Nesse momento, dá um pontapé no ar e acerta em cheio na mesa.

É o clássico a movimentar as massas. No Estádio do Lima, as imagens de jogo são de arquivo (moeda ao ar com os capitães Guilhar e Manuel Marques mais os 22 jogadores com os braços esticados a fazer a saudação fascista) e constrói-se uma narrativa ficcional, em que o Sporting ganha ao FC Porto por 2:1 – este resultado não faz então parte da comédia. Ou faz? O que interessa são os ‘góis’, como diz um adepto dos portistas.

Peyroteo dá avanço, Araújo empata ainda na primeira parte (com a mão ou não, eis a questão) e Travassos garante a vitória do Sporting na final da Taça de Portugal, numa jogada colectiva entre Vasques e Canário – curiosamente (ou não), Travassos nunca marca ao FC Porto no Porto. É ficção, está bom de ver. E de ouvir.

Os diálogos (já disse?), uma delícia. Quando entra no estádio, António Silva incomoda um sem-número de pessoas à procura do seu lugar, até que esbarra numa mulher.

— Ia-me tirando o chapéu, diz ela.

— Tirar o chapéu a uma senhora é um acto de delicadeza, resposta do Senhor Anastácio, uma figura. Como o próprio António Silva. É Artur Agostinho quem o diz. ‘Aprendi tanto com ele. Era uma pessoa extraordinária com um talento inato. E era sportinguista. Aquele papel assentou-lhe que nem uma luva. Vê-se em todas as cenas, não é?’

O famoso jornalista da RTP nascido no dia de Natal em 1920 é o motorista da família de António Silva e leva-os ao Porto. ‘São das poucas imagens gravadas no exterior. Eu a conduzir aquele carrão a passar por Alcobaça, Leiria e Porto. Tudo o resto foi filmado em estúdio’. E o narrador do jogo? ‘É o Pedro Moutinho. Eu só comecei a relatar alguns anos mais tarde.’ Verdade, e nunca relata uma vitória do Sporting no Porto por 2-1 – só há mais uma, em Março 1997 (Barroso; Beto, Barbosa), e aí Artur Agostinho já está reformado. Tal como a boa comédia portuguesa.

Outros filmes do clássico

Ficção

A história do golo fantasma de um apanha-bolas no FC Porto-Sporting Inacreditável, e verídico, o 2:2 de um apanha-bolas a Damas em 1975.

Damas protesta, Valter nem se fala – e é expulso por Alder Dante. O médio sportinguista está indignado com o 2:2 de Gomes. De Gomes? Essa é boa, quem mete a bola na baliza é o apanha-bolas José Maria Ferreira de Matos. Acredite: com dez, o Sporting ainda consegue chegar à vitória. Acredite, estamos em Outubro de 1975.

Romance

Penálti e Pedroto chama Romeu à linha lateral. ‘O Vaz [guarda-redes do Sporting] conhece a maneira como o Oliveira [avançado do FC Porto] marca os penáltis. Ele vai falhar. Fica atento.” Dito e feito: Vaz defende e Romeu empata 1:1. Estamos em Maio 1980 e o empate estende a passadeira verde ao Sporting rumo ao título de campeão.

Terror

“Eu Sei o que Fizeste no Verão Passado” é um filme de série B. O que dizer então da frase do guarda-redes jugoslavo Ivkovic na véspera do clássico em Novembro 1990? ‘Conheço muito bem os livres do Geraldão.’ Pois. Aos cinco minutos de jogo, o central brasileiro atira forte como nunca e marca como sempre. Ivkovic, da série B, nem a vê.

Drama

Pelé é guarda-redes em oito jogos e nunca sofre um golo. Quando um jogador de campo calça as luvas do guarda-redes é uma tensão imensa. É o que acontece ao Sporting, nas Antas, em Agosto 1995, para a Supertaça. Com a expulsão de Costinha, e já com as duas substituições permitidas por lei, Oceano vai à baliza e, espante-se, segura o 2:2.

Aventura

Eis-nos à porta da terceira jornada da 1.ª divisão 2022-23, é dia de FC Porto vs Sporting no Dragão. Só para se ter uma ideia, o Sporting só ganha duas vezes nas últimas 25 visitas à casa do FCP (1:0 de Tello em 2007 mais aquele 3:1 em 2016 a fazer pressão ao Benfica de Rui Vitória a uma jornada do fim). Só para se ter outra ideia, o FC Porto não perde em casa há 33 jogos. Só para se ter mais uma ideia, o FC Porto não vacila com os outros grandes em casa há nove jogos, desde 2019 (vs Benfica de Lage).

O último clássico entre eles no Porto à 3.ª jornada é o de estreia de Liedson, em Setembro 2003. Acaba 4:1 numa terça-feira à noite de sentido único. Na ressaca da perda da Supertaça Europeia para o Milan de Rui Costa, o treinador portista Mourinho avisa a concorrência. ‘Alguém vai pagar as favas.’ O Sporting de Fernando Santos entra em campo sem garras e apanha um baile. Derlei abre o marcador, aos três minutos, e falha dois golos só com Ricardo pela frente.

O FC Porto não perde em casa há 33 jogos. Só para se ter mais uma ideia, o FC Porto não vacila com os outros grandes em casa há nove jogos.

Na segunda parte, Jankauskas e Maniche esticam para 3:0. Rochemback ainda reduz, de muuuuito longe. Liedson (em estreia) falha o 3:2 na cara de Baía e é McCarthy quem sela o 4:1, de penálti, a castigar falta de Ricardo. O FC Porto seria campeão nacional e europeu no final dessa época, o Sporting acabaria em terceiro lugar, atrás do Benfica, com o qual perde em casa no jogo do tudo ou nada por obra e graça de um remate do meio da rua de Geovanni a provocar uma invasão ao relvado por parte dos adeptos do Sporting, com o futuro presidente Bettencourt a tentar travar os indignados.

Calendário

Sábado

Santa Clara (13)-Arouca (7)

Chaves (10)-Vizela (11)

FC Poto (1)-Sporting (5)

Domingo

Casa Pia (14)-Boavista (3)

Braga (6)-Marítimo (17)

Portimonense (8)-Vitória SC (4)

Segunda-feira

Gil Vicente (12)-Famalicão (18)

30 Agosto

Benfica (2)-Paços (15)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.