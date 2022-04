Um ponto em Guimarães no domingo significa o adeus ao recorde de 56 jogos sem perder do Benfica de Mortimore nos anos 70.

Jornada 29. FC Porto atrás da história com agá maiúsculo

Seis, só faltam seis jornadas para o fim da 1.ª divisão e a emoção continua no ar. Mais importante que a liderança invicta do FC Porto e que os seis pontos de avanço sobre o vice Sporting, é o recorde nacional de invencibilidade. Benfica de Mortimore, 56. Porto de Conceição, 56. E agora, e agora? O próximo capítulo é em Guimarães, onde o Vitória SC de Pepa está disposto a interromper a onda vitoriosa em prol de um lugar na Liga Europa 2022-23.



A tarefa é hérculea. Para Pepa e sus muchachos, queremos dizer. O Porto já não perde em Guimarães desde 2016, com Conceição a treinar o Vitória SC. Antes disso, só se encontra uma vitória do Vitória SC em 2001. Se o peso da tradição se mantiver, o Porto pontua em Guimarães e acumula o recorde mais prestigiante da história portuguesa como equipa mais imbatida de sempre.

E, convenhamos, se Mortimore acumula 44 vitórias e 12 empates com Bento, Humberto Coelho, Toni, Vítor Baptista e Nené, só para mencionar os cinco mais (ups, esquecemo-nos de Alves, Vítor Martins, Bastos Lopes, Pietra, enfim), Conceição faz ainda melhor, com 45 vitórias e 11 empates, com um plantel menos sedutor e até mais jovem.

Basta falar dos nomes de Diogo Costa (já ninguém se lembra de Marchesín, autêntico feiticeiro da baliza há um ano com defesas miraculosas), João Mário, Vitinha e Fábio Vieira, sem esquecer jogadores vindos do nada com um rendimento digno de craque como Evanilson e, sobretudo, Taremi, melhor marcador desta série com 30 golos.

Claro, o Vitória SC tem os seus artistas da bola e os seus adeptos, mais apaixonados que todos os outros, ainda por cima em ano de centenário. Uma jornada no D. Afonso Henriques é uma experiência irrepetível e o Porto está a 90 minutos de escrever história num estádio carismático perante um público ruidoso.

Depois há outra. Se pontuar em Guimarães, o Porto segue invicto e Conceição inicia então a perseguição ao recorde mundial de um treinador português, na posse de Manuel José. Já neste século, entre Maio 2004 e Janeiro 2007, o Al Ahly comete a proeza de alinhar 71 jogos sem derrotas, entre 64 vitórias e 7 empates mais 167:29 em golos. Muito bem, é verdade, estamos a falar da liga egípcia. Mas um recorde é um recorde, seja aqui, em África ou em Melmac, e, neste momento, Manuel José é o treinador português com melhor registo em todo o mundo. A proeza é assinalável, porque sim e porque o Al Ahly ganha duas Liga dos Campeões Africano nesse processo.

Para cúmulo, Manuel José é um homem com experiência de 1.ª divisão portuguesa e até participa num Vitória SC vs FC Porto em Abril 1983. Acaba 0:0. Aliás, nenhum dos grandes marca golo nessa 25.ª jornada, porque o Rio Ave empata 0:0 na Luz e o Boavista saca 1:0 ao Sporting.

Por falar em Sporting, o segundo classificado joga um dia antes do FC Porto e tem a oportunidade de apertar os calcanhares ao líder. A viagem a Tondela, onde mora uma equipa de aflitos, nem sempre é pacífica. Que o digam Keizer e Silas, treinadores sportinguistas derrotados no interior em anos seguidos, ambos em 2019, primeiro por 2:1, depois por 1:0. De resto, o Sporting reúne quatro vitórias, três com Jesus e uma com Amorim, há pouco mais de um ano, obra de Tiago Tomás a nove minutos do fim.

Pormenor, qualquer deslize do Sporting é uma vitória para o FC Porto. Por isso, o Sporting está proibidíssimo de perder pontos, daí que o campeonato 2021-22 esteja bem interessante, à imagem do da época passada em que também há um invicto a seis jornadas do fim (Sporting) com um teimoso na posição de vice (FC Porto). As posições invertem-se e vamos ver como se aguentam os dois, já sem deveres internacionais e só com a cabeça na 1.ª divisão até à tal quinta-feira, 21 Abril, dia de clássico no Dragão por ocasião da 2.ª mão da ½ final da Taça de Portugal.

Em terceiro, já sem pena nem glória, o Benfica. Entre dois jogos vs Liverpool para os ¼ final da Liga dos Campeões, a visita do B Sad. Na primeira volta, é aquela sem vergonha que se sabe. Entram 19 jogadores em campo, 11 de um lado (Benfica) e oito do outro. O árbitro apita para o início e é triste assistir ao desenrolar dos acontecimentos. Ao intervalo, o 0:7 indica um jogo de sentido único, completamente desequilibrado por culpa ainda hoje não se sabe bem de quem (e, aqui para nós que ninguém nos ouve, ninguém quer mesmo saber, daí o processo ter caído no esquecimento antes de ser arquivado por uns quantos Pilatos).

Dizíamos, o Benfica mora em terceiro, a nove pontos do Sporting (e consequente acesso directo à Liga dos Campeões) e com nove de avanço sobre o Braga. Se tudo correr como previsto, nesta diferença equilibrada de valores, o Benfica comete a proeza de acabar em terceiro lugar pela segunda época seguida, algo só visto em 2007 e 2000. Pormenor do B Sad: é a única equipa da 1.ª divisão sem qualquer vitória fora de casa – a última alegria é de Maio 2021, em Tondela (3:1). Se a bota bate com a perdigota, o Benfica goza de uma oportunidade confortável para somar três pontos e arrepiar caminho antes do dérbi no domingo de Páscoa, no José Alvalade.

Calendário deste fim-de-semana prolongado

Hoje

Gil Vicente (5)-Moreirense (18)

Amanhã

Paços (9)-Marítimo (8)

Boavista (11)-Arouca (15)

Benfica (3)-B Sad (17)

Tondela (16)-Sporting (2)

Domingo

Portimonense (12)-Famalicão (14)

Santa Clara (10)-Estoril (7)

Vitória SC (6)-FC Porto (1)

Vizela (13)-Braga (4)







