Arranque no dia das mentiras com Braga vs Benfica, as duas equipas portuguesas ainda em prova na UEFA (daí o jogo antecipado).

Jornada 28. Primeiro os europeus, depois os outros

Arrumado o assunto da qualificação in extremis de Portugal rumo ao Mundial Qatar-2022 com vitórias vs Turquia (3:1) e Macedónia do Norte (2:0), é hora de voltar à 1.ª divisão e o fim-de-semana promete. Ai promete, promete. E até é um fim-de-semana prolongado, cheio de interesse, com Benfica a abrir já hoje e FC Porto a fechar na segunda-feira.



Por ordem cronológica, abrimos o texto com o Benfica em Braga. Ah pois é, jogam terceiro e quarto classificados, curiosamente as duas equipas portuguesas ainda em prova na UEFA – Benfica recebe Liverpool na 3.ª e Braga recebe Rangers na 5.ª. Daí o jogo antecipado para hoje, dias das mentiras. E mentiríamos se escrevêssemos deste clássico só a dizer bem. Porque Braga e Benfica representam o faroeste do futebol nacional em tempos idos do nosso campeonato, mais concretamente a 28 Março 1965.

Para contexto, o Benfica é o bicampeão nacional e persegue o primeiro tri da história, o que acabaria por conseguir sob o comando do romeno Elek Schwartz, antigo seleccionador da Holanda, e com seis pontos de avanço sobre o Porto, segundo, e 11 sobre o Sporting, quinto. Para tal, ganha 19 dos 26 jogos, um deles em Braga, onde José Augusto e Coluna jogam toda a segunda parte sob prisão, por ordem do chefe de polícia no Estádio 28 de Maio, em Braga, que transpira Benfica por todos os lados.

‘Sempre foi uma cidade de benfiquistas, parecíamos que estávamos em casa’, solta José Augusto antes de atacar a história propriamente dita. O resultado, neste caso o que menos interessa, é 2:1 para o Benfica. Marca primeiro o Braga, por António Teixeira (54’), a aproveitar uma defesa incompleta de Costa Pereira. O Benfica reage com galhardia. O capitão Coluna empata, de cabeça, aos 31’. Quatro minutos depois, Eusébio é rasteirado dentro da área e o árbitro portuense Marques da Silva nem pestaneja. No mano a mano com Armando II, o pantera engana-o com categoria. É o 2:1, de penálti. Que não aquele a motivar toda uma polémica.

O polícia, acompanhado pelo seu chefe, pega-me por um braço e diz-me que estou preso. O Coluna meteu-se no meio dessa discussão e também ficou preso. E pronto, jogámos a segunda parte sob prisão. José Augusto

Esse chega antes, antes até do 1:0. Ainda na primeira parte. É José Augusto quem se esgueira pela direita, como se fosse um extremo, no seu estilo habitual. ‘Fui rasteirado ali junto à linha de fundo. Caí, como é óbvio, e o árbitro nada, mandou seguir’, conta José Augusto, enquanto se ri a bandeiras despregadas. ‘Eis senão quando, o polícia, um polícia qualquer de Braga, daqueles que costumavam estar atrás da baliza, me manda levantar com maus modos, acusando-me de me fazer ao penálti, para ver se me picava. Eu levantei-me e respondi-lhe na mesma moeda. Enfim, trocámos ali uns palavrões, até que ele me disse que me prendia. Bem, eu sorri e disse-lhe para pensar melhor, se não era ele que seria preso. Então se aquilo era só um penálti e eu era impedido do Ministério da Defesa, ou seja militar, não me preocupei minimamente e continuei a jogar.’

Quando o árbitro Marques da Silva apita para o intervalo, ‘o tal polícia, acompanhado pelo seu chefe, pega-me por um braço e diz-me que estou preso. O Coluna meteu-se no meio dessa discussão e também ficou preso, por assim dizer. Houve logo uma grande confusão, que isto dos túneis não nasceu agora. E pronto, jogámos a segunda parte sob prisão. Mal terminou o jogo, o polícia nem sequer se aproximou de mim. Sabe quem é que pernoitou em Braga, supostamente por engano, e, no dia seguinte, foi responder em tribunal a outros incidentes no túnel? O Cavém. Só veio para Lisboa no dia seguinte.’

Anos antes, outro filme (se é que me entendem). Em Dezembro 1957, o Benfica ganha 1:0 em Braga com um golo de Palmeiro, após jogada conduzida por José Águas pelo corredor direito. O golo é de cabeça e dá aso a comparações com a fotografia lançada nesse mesmo dia no jornal Diário de Lisboa de um cabeceamento artístico da actriz italiana Gina Lollobrigida, a propósito do filme “Anna de Brooklyn” de Vittorio De Sica, o lendário realizador do memorável “Ladrões de Bicicletas”.

Na história recente, verdade seja dita, o Braga é carne para canhão do Benfica. Desde 2015, para ser mais preciso. Daí para cá, sete vitórias em sete jogos é um dominio avassalador, só visto nos anos 60 e 90. Em caso de nova vitória, é todo um recorde – e do maior interesse para dar moral vs Liverpool e ainda para continuar na luta pelo segundo lugar, o último de acesso directo à Liga dos Campeões.

Dizíamos, 2015. É o dia 30 Novembro, uma segunda-feira. Os profetas da desgraça esfregam as mãos e antecipam o fim da era Rui Vitória, em caso de derrota no Municipal de Braga. Em quarto lugar na 1.ª divisão, o Benfica vai de mal a pior e as críticas aumentam de tom. É uma segunda-feira à noite e a necessidade da vitória de Rui é enorme para afastar o mal olhado dos últimos dois resultados insossos: a eliminação da Taça de Portugal em Alvalade (2:1 vs Sporting, após prolongamento) e o 2:2 vs Astana, no Cazaquistão, para a Liga dos Campeões.

O início é o mais prometedor possível, com um autogolo do guarda-redes russo Kritchiuk aos três minutos. Antes do quarto de hora, o central argentino Lisandro López fixa o 2-0 e afasta o cenário de crise. Que se transformará em campanha irresistível para o título de campeão nacional a partir do 1-0 de Mitroglou no José Alvalade em Fevereiro 2016.

Sporting vs Paços: um jogo que alimenta paixões

De Braga para Lisboa, onde o Estádio José Alvalade é palco de um Sporting vs Paços. O jogo alimenta paixões. Em 1993, por exemplo, Cadete é coroado melhor marcador da 1.ª divisão vs Paços. Desce o pano sobre a 1.ª divisão 1992-93 e só há a dúvida do melhor marcador, entre Cadete e Ricky. A luta é engraçada, porque o 9 do Boavista acumula seis à 5.ª jornada com um hat-trick vs Famalicão e parece irresistível. Só que a sua fonte seca, inexplicavelmente e acaba a primeira volta com os mesmos seis, menos dois que Cadete. Na segunda volta, Cadete volta a estar sempre por cima e há 16:14 à partida para a última jornada. O Boavista recebe o Estoril e nada de golos de Ricky (1:0 de Artur).

No José Alvalade, o Paços dá luta e marca primeiro num vistoso chapéu de Miguel Bruno a Rogério. Após o intervalo, com as entradas dos búlgaros Balakov e Iordanov, o Sporting empata num sensacional remate de Iorda e dá a volta por Capucho, o número 4 (ya, quatro). O 3:1 é obra do capitão Cadete no derradeiro minuto, de cabeça, após jogada individual de Capucho pela direita. O cruzamento mesmo em cima da linha é primoroso, Padrão estica-se todo e apanha bonés. Cadete mesmo atrás do guarda-redes só tem de encostar a cabeça à bola. É uma alegria infinita, o Sporting ganha o título de melhor marcador da 1.ª divisão. E só volta a festejar com um português em 2021, via Pedro Gonçalves.

Dez anos depois, em 2003, há um 4:0 muito significativo pelo factor Jardel. A sua história em Portugal é grandiosa. Em matéria de hat-tricks, 12. Oito pelo Porto, quatro pelo Sporting. O último de todos é vs Paços numa época em que Jardel começa ausente, piora com o tempo, enrolado em problemas familiares mais físicos, e só arrebita na noite dos 4:0. O jogo até corre mal ao Sporting até ao 1:0 porque Bölöni utiliza o inédito 4-3-3 com um triângulo no meio-campo e dois alas no ataque, precisamente a táctica do adversário.

Daí que o Paços entre melhor e a mandar. Chovem os primeiros assobios. De repente, Quaresma quase marca de canto directo e os adeptos animam. Depois nasce o 1:0 de Ricardo Fernandes, isolado por Toñito, e finalmente aparece Jardel a dar sinais de si. O 2:0 é um golão, o 3:0 é de penálti (falta inexistente sobre JVP, capitão do Sporting pela primeira vez) e o 4:0 um mero pró-forma. Por essa altura, já Nuno Santos substituíra Tiago à baliza e vira uma bola ao poste, por Carlos Carneiro.

Pelo meio, entre 1993 e 2003, há um espectacular 3:1 do Paços. Ao intervalo, 3:0 por Leonardo (10’), Rafael (12’) e Rafael (22’). Na baliza, completamente fora de si, Schmeichel. Aos 26 minutos, Manuel Fernandes faz entrar Spehar mais Sá Pinto para os lugares de Babb e Sá Pinto. Aos 38’, o árbitro lisboeta Luís Miranda expulsa Rafael aos 38’. O brasileiro show de bola sai de cena e o Sporting, com mais um, agiganta-se. Pudera. A pressão junto à baliza pacense é enorme, há bolas ao poste e só Spehar consegue soltar o grito de golo. Acaba 1:3 e é a primeira vitória de sempre do Paços no José Alvalade. Daí para cá, o Paços acumula mais três vitórias, em 2006, 2011 e 2013. É muita coragem no covil do leão.

Então e o FC Porto vs Santa Clara? É só na segunda-feira e é um jogo especial para a história do futebol português pelo recorde de invencibilidade. Lá iremos, o tempo a seu tempo.

Calendário completo

Sexta-feira

Braga (4)-Benfica (3)

Sábado

B SAD (18)-Portimonense (11)

Estoril (7)-Vizela (14)

Arouca (16)-Gil Vicente (5)

Famalicão (12)-Boavista (13)

Domingo

Marítimo (8)-Tondela (16)

Moreirense (17)-Vitória SC (6)

Sporting (2)-Paços (9)

Segunda-feira

FC Porto (1)-Santa Clara (10)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia)



