A visita do campeão a Guimarães é espinhosa, assim como a do líder invicto FC Porto ao Bessa para o dérbi da Invicta

Jornada 27. Sporting impedido de adormecer na cidade berço

Rui Miguel Tovar Benfica in, FC Porto out, Braga in. A Europa do futebol já lá vai e volta a lufa-lufa da 1.ª divisão com dois grandes jogos, em Guimarães (Vitória SC vs Sporting) e no Porto (Boavista vs FC Porto). Até ferve. De emoção, claro.

Já hoje à noite temos espectáculo assegurado em Guimarães, porque Pepa e Rúben Amorim precisam de ganhar para reforçar os seus propósitos – um em perseguição ao Gil Vicente e ao último lugar de acesso à UEFA, o outro em perseguição ao líder FC Porto. A história dos clássicos entre eles é no campo e também fora dele. Falamos do mercado de transferências. Se recuarmos até 1978, anotamos a saída do defesa polivalente Manaca do Sporting para o Vitória. Assim sem mais nem menos? Conta o próprio há coisa de dez anos. ‘Se eu dissesse os números, você acharia ridículo. Vou contar-lhe só isto: o Sporting tinha um director chamado Abraão Sorin. Certa vez acabei o meu contrato e ele: “Ó Manaca, o Sporting não tem nenhum contrato para apresentar. Ficas a ganhar o mesmo mais dois anos. Se quiseres, tudo bem. Se não quiseres, não jogas em lado nenhum.” E porquê? Na época não havia livre circulação de jogadores. Éramos escravos do clube, dos dirigentes.’



Manaca sai para Guimarães, porque o Vitória SC dá mais dinheiro. Dois anos depois, em 1980, Manaca decide o Vitória SC vs Sporting com um autogolo de cabeça. Como o FC Porto está ainda na liça pelo título de campeão, as queixas de suborno entopem os ouvidos da malta. ‘Disparates. Olhe, quantos autogolos já se marcaram em Portugal? Porque é que não falam de outros autogolos, então? Porquê só desse? É um autogolo como outro qualquer. O FC Porto quer é um bode expiatório. Eu próprio já fiz autogolos no Sporting, com o Hibernian, na Escócia, para a Taça UEFA. Perdemos 6-1 e eu fiz um autogolo. Meti o corpo e a bola vai para dentro. É azar. Em Guimarães, também foi assim, azar. Não fiquei rico, não fiquei pobre, continuo a ser o que sou. Só que um autogolo de um preto está comprado, um autogolo de um branco é má sorte.’

Os anos passam e o Sporting continua a sacar jugadores ao Vitória, como o guarda-redes Melo em 1981, o central Festas em 1982, o avançado Eldon em 1984, o goleador Paulinho Cascavel em 1987, o central Miguel em 1988 e por aí fora. Em 1995, dá-se um negócio muito falado. Os dois Pedros de Quinito assinam pelo Sporting, por troca com Capucho, pouco aproveitado por Queiroz. Os três ganham asas. Pedro Barbosa é o que se sabe (chega a capitão do Sporting e tudo), Pedro Martins idem idem, Capucho aspas aspas (ainda vai picar o ponto no FC Porto, onde ganha uma mão cheia de títulos).

Curiosamente, hoje há um elemento do Sporting com ligação sentimental ao Vitória SC 2021-22. Nem mais, o extremo Marcus Edwards começa a época em Guimarães e transfere-se para o José Alvalade em Janeiro, onde tarda em se impôr com a categoria que lhe reconhece. Em materia de jogos entre eles, só em Guimarães e só para a 1.ª divisão, há pano para mangas. Da frente para trés, aquele 3:3 em 2016 com Elias a marcar o 0:3 para o Sporting de Jesus aos 70 minutos. Daí para a frente, Marega bisa em dois minutos e Soares completa a surpresa ao cair do pano. Antes, em 2014, há um 3:0 para o Vitória SC que inicia o mau relacionamento de Marco Silva com o presidente Bruno de Carvalho. No ano anterior, em 2013, a figura é Slimani. O argelino entra aos 82 minutos e faz o golo solitario aos 90’ para alegría de Leonardo Jardim.

Em 2000, dá-se o único hat-trick nos jogos entre eles. É de um argentino. Quando Acosta é apresentado como reforço do Sporting, o próprio admite sem rodeios: ‘Nunca esperava regressar à Europa aos 32 anos de idade.’ Alguns cabelos brancos denunciam-no por completo. A adaptação é lenta e os adeptos começam a impacientar-se. De repente, o argentino reaprende os mandamentos da área e é matador. Faz-se campeão nacional 1999-2000, com um golo de fora da área a Vítor Baía no jogo em que o Sporting ultrapassa o FC Porto. Na época seguinte, já com JVP ao seu lado, Acosta continua a deslumbrar. Que o diga o Vitória SC, em Guimarães. Hat-trick na primeira parte. Pim pam pum, vai buscar. O primeiro da noite é uma bola perdida no meio da área, após remate de Horvath contra o corpo de Mácio Theodoro. O segundo é de penálti, a castigar falta de Paulão sobre JVP, que cai mal, vomita e é substituído por Toñito. E o terceiro é de cabeça. Até ao final, Sérgio Júnior engana Schmeichel e Beto (que não o Acosta, e sim o capitão) fixa o 4:1 no D. Afonso Henriques.

Domingo é outro dia gordo, com o dérbi do Porto. Atenção, o Boavista não ganha ao FC Porto em casa há oito jogos (desde 2007) nem pontua há sete (desde 2008). É uma crise sem paralelo, porque o Boavista costuma bater o pé. Às vezes com força, como o 4:1 em 1989. Seja como for, o FC Porto é rei e senhor do Bessa. Na memoria recente, os dois 0:5 em 2020 e 2016 (Corona é o único a marcar nos dois derbis). No pasado, o 0:5 até é resultado ao intervalo. Verdade. Em 1982, o presidente boavisteiro Valentim Loureiro é obrigado a sair do conforto do seu camarote com a avalanche de apupos provocada pelos golos de Jaime Pacheco, Frasco, Jacques, Sousa, Jacques e Jacques. Verdade. Em 1950, há outro 0:5 aos 45 minutos. Acaba 2:6 numa era bem diferente da de 1982 em que há mais parecenças que diferenças entre Boavista e FC Porto.

Aliás, o Boavista vence o primeiro dérbi de sempre e até é o primeiro campeão regional do Porto, com a ajuda do seu guarda-redes inglés Wright, emprestado pelo FC Porto (ironia das ironias). O jogo decisivo realiza-se na Constituição e o 1:1 beneficia o Boavista, campeão com dois pontos de avanço. Só depois é que o FC Porto acelera e nunca mais se deixa aproximar, embora tenha perdido o único dérbi em formato de final da Taça de Portugal, em 1992 – Jaime Magalhães ainda responde ao golo inicial de Marlon Brandão e é de Ricky o 2:1 definitivo aos 55 minutos. Só para acabar, só há um campeão nacional pelos dois clubes: chama-se Jorge Couto (FC Porto 1990, 1992, 1993, 1995 e 1996 + Boavista 2001). É de homem.

Calendário

Ontem

Vizela 1:1 Famalicão

Hoje

Tondela (16)-Arouca (15)

Santa Clara (10)-B SAD (18)

Vitória SC (6)-Sporting (2)

Amanhã

Gil Vicente (5)-Marítimo (8)

Paços (9)-Moreirense (17)

Benfica (3)-Estoril (7)

Portimonense (11)-Braga (4)

Boavista (13)-FC Porto (1)

