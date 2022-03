Continua a festa dos três grandes, todos vitoriosos e com uma nota artística muito acima da média.

Jornada 27. Rafa mega, Edwards hiper e Fábio Vieira super, que golos

Hoje começamos assim. Novembro, 1998. Oito pontos separam o Braga do Benfica antes do jogo da Luz para a 11.ª jornada do campeonato nacional. O início do clássico é marcado pelo golo de Kandaurov, aos 3'. Dez minutos depois, Odair engana Preud'homme e agoniza a relação do treinador escocês Graeme Souness com os adeptos do Terceiro Anel.

É preciso esperar pelo minuto 33 para dar um golpe de autoridade. Com classe. Curiosamente, é canto para o Braga. Marcado à maneira curta, com cruzamento de Bruno para a pequena área. O capitão João Vieira Pinto corta de cabeça, cheio de estilo, e a bola vai parar aos pés de Poborsky. Preparem-se, daqui a 16 segundos, o checo vai marcar um dos golos mais icónicos desse campeonato. O número 7 liberta-se de Castanheira com um nó cego, em que a bola lhe passa por entre as pernas, passa o meio-campo, acelera fundo, ultrapassa José Nuno Azevedo à entrada da área e dribla Bruno antes de acertar um remate com o pé direito, sem hipótese para Quim, apanhado em contra-pé. Tudo tudo tudo sozinho, sem ajuda. Um golo monumental, de levantar o estádio. Karel é assim mesmo.

Passam-se uns anos, vira-se o século. Março, 2022. Vinte e quatro pontos separam o Estoril do Benfica antes do jogo da Luz para a 27.ª jornada. O início do clássico regional é marcado pela ousadia estorilista, com um cabeceamento de Mboula a acertar no poste (10’) e uma trivela de Soria a obrigar Vlachodimos à defesa da tarde (18’). É preciso esperar pelo minuto 34 para dar um golpe de autoridade. Com classe. Curiosamente, é canto para o Estoril. Marcado à maneira curta, por André Franco, Atento, Rafa apodera-se da bola. Preparem-se, daqui a 13 segundos, o português vai marcar um dos golos mais icónicos deste campeonato. O número 27 foge pelo meio de dois adversários, pisa a área, troca os olhos a um outro defesa e atira cruzado à saída de Daniel Figueira. Tudo tudo tudo sozinho, sem ajuda. Um golo monumental, de levantar o estádio. Rafa é assim mesmo.

Pois é, o efeito Ajax está para durar. Na ressaca de uma qualificação inesperada para os ¼ final da Liga dos Campeões graças à vitória em Amesterdão por 1:0, o Benfica volta a casa e encanta os adeptos com o golo de Rafa. Golaço. Na segunda parte, o miúdo Gonçalo Ramos amplia o marcador e os adeptos aplaudem ruidosamente. Nem o golo de André Franco nos descontos retira magia ao 2:1. Os três pontos já cá cantam, o ataque ao Sporting no segundo lugar e consequente entrada directa na Liga dos Campeões continua bem activa.

Por falar em Sporting, o leão ruge bem alto em Guimarães. A perder por 1:0, cortesia Estupiñán num cara a cara com Adán após ganhar a bola a Coates no limite da área, o campeão nacional acaba por dar a volta ao marcador. Primeiro é um penálti bem marcado por Sarabia nos descontos da primeira parte, depois uma maravilha de Paulinho com o calcanhar à entrada da pequena área e ainda um remate do meio da rua do suplente Edwards, de regresso ao D. Afonso Henriques, agora com a camisola do rival.

Há Sporting, ainda e sempre. Durante 24 horas, a equipa de Rúben Amorim aperta com o líder invicto. O FC Porto nem acusa o golpe e vence com autoridade o dérbi no Bessa. Contas feitas, o 0:1 até é magro para tantas oportunidades perdidas, entre as quais o penálti falhado por Evanilson (e defendido por Rafael Bracali) e a bola ao poste de Evanilson. Até aos 87 minutos, o Boavista zero. Nem um remate digno desse nome à baliza de Diogo Costa.

Com o aproximar do apito final de Artur Soares Dias, o Boavista lá se empertiga e força o andamento. Musa atira de cabeça à trave, e já sem Diogo Costa na baliza, e, nos descontos, um pontapé de ressaca de Sauer apanha um portista a meio caminho. Vale o golo de Fábio Vieira. Grande golo, aliás, numa jogada iniciada num lançamento lateral com ataque à profundidade de Evanilson e cruzamento atrasado para o remate de primeira do jovem prodígio. Engraçado, Fábio Vieira nem é para jogar de início – o seu lugar é o de Taremi, só que o iraniano acusa positivo de covid e troca as voltas a Sérgio Conceição. E ao próprio dérbi. Pela oitava vez seguida, Porto ganha no Bessa e, também pela oitava vez seguida, sem sofrer golos. É obra.

Obra é igualmente o trajecto do Porto de Sérgio Conceição, invicto há 55 jogos desde Outubro 2020. Está, para já, igualado o recorde pessoal do FCP, a cargo de três treinadores entre Jesualdo Ferreira, André Villas-Boas e Vítor Pereira. E falta só um para igualar o recorde nacional, na posse do Benfica dos anos 70, treinado pelo inglês John Mortimore. Se chega lá ou não, vamos ter de esperar mais duas semanas. Agora é paragem de campeonato para cumprir-se o play-off de apuramento para o Mundial Qatar-2022.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Depois, em Abril, o Porto recebe o Santa Clara. Em princípio, tudo em cima, vitória garantida – quer dizer, até basta empatar para continuar invicto. Acontece que o Santa Clara é a única equipa nacional a ganhar ao Porto em toda a época 2021-22, então para a Taça da Liga, e por 3:1. Expectativa, muita expectativa. Antes, o Dragão é palco de outra jornada de expectativa com o Portugal vs Turquia na 5.ª feira. Se Portugal passa, há Itália (ou Macedónia do Norte) na outra 3.ª, também no Dragão. É o centro nevrálgico do Portugal futebolístico.

Resultados completos:

Vizela 1:1 Famalicão

Tondela 2:2 Arouca

Sta Clara 0:0 B SAD

Vitória SC 1:3 Sporting

Gil Vicente 1:1 Marítimo

Paços 2:1 Moreirense

Benfica 2:1 Estoril

Portimonense 1:2 Braga

Boavista 0:1 FC Porto

