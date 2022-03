FC Porto (em dose tripla), Benfica, Gil Vicente e Vitória SC com apostas certeiras num fim-de-semana de grandes golos.

Jornada 26. O segredo do banco de suplentes

Setembro 2005, dia 10. É a terceira jornada da 1.ª divisão e o Rio Ave visita o Dragão. O treinador holandês Co Adriaanse afasta McCarthy do estágio e promove a estreia de Sokota, ao lado de Baía, Sonkaya, Ricardo Costa, Pedro Emanuel, César Peixoto, Ibson, Lucho, Diego, Jorginho e Lisandro. É o famoso 4-3-3. No banco, Helton, Bruno Alves, Pepe, Paulo Assunção, Quaresma, Alan e Hugo Almeida.



O zero-zero teima em manter-se até ao intervalo. E depois, muito depois. Pelo meio, Co Adriaanse faz entrar Alan (por Ibson) aos 56’, Hugo Almeida (por Lisandro) aos 65’ e, finalmente, Quaresma (por Diego) aos 79. Ainda zero-zero. Aos 87’, Quaresma pisa a área do Rio Ave e dá uma trivelada com a parte de fora do pé direito. A bola entra no ângulo superior, sem qualquer hipótese para Mora. A muralha do Rio Ave cai por terra. Aos 90’+2, Hugo Almeida ganha de cabeça e Alan, embora apertado por um adversário, atira mais em jeito do que em força para o 2:0. A bola vai ao meio e volta à baliza do Rio Ave, cortesia Hugo Almeida, de cabeça, ao segundo poste, após cruzamento de Jorginho.

Acaba 3:0 e o FC Porto faz história com todos os três suplentes a marcarem. Nunca visto, jamais repetido. Jamais, quer dizer, até Março 2022. Novamente no Dragão, o FC Porto ganha 1:0 ao Tondela num jogo entre os dois semifinalistas mais bem lançados para o Jamor. Perto do fim, Sérgio Conceição lança os seus ases do banco e vê recompensada a sua estratégia. O primeiro suplente a marcar é Galeno, assistido por Otávio. O segundo é Fábio Vieira, a concluir defesa incompleta de Trigueira a remate de Taremi. E o terceiro é Francisco Conceição numa jogada a envolver Zaidu e Toni Martínez. Atenção, muita atenção, Toni Martínez é outro suplente. E marca um golo, anulado pelo árbitro por fora-de-jogo. Imagine-se se estivesse em linha, seriam quatro suplentes com selo de golo. Aí sim, repetiria-se-ia o nunca visto, jamais repetido.

Com a goleada de 4:0, o Porto continua a sua campanha para bater o recorde nacional de 56 jogos sem derrotas, na posse do Benfica de John Mortimore. Para já, o Porto leva 54 e visita este fim-de-semana o Boavista no Bessa para um dérbi mais especial que nunca. Se pontuar, soma e segue para 55 e iguala o registo pessoal, alcançado por Vítor Pereira em 2013. Até lá, o Porto ainda tem uma eliminatória europeia para resolver, em Lyon. Sobre a 1.ª divisão, o avanço de seis pontos é uma variável inalterada. Porque o Sporting continua a dar luta sem parar.

Rúben Amorim prepara o jogo em Moreira de Cónegos sem Sarabia, quiçá o jogador mais especial deste Sporting pelo seu estilo diferenciado, pelo toque de bola inovador e habilidade inata para chamar a si o protagonismo. No seu lugar, lança o inglês Edwards, um dos reforços de Inverno, via Vitória SC. O Sporting entra forte e ganha avanço ainda antes do intervalo, por 2:0. Marca a dupla de avançados, cada vez mais calibrada. O primeiro é de Slimani (outro reforço de Inverno), o segundo é de Paulinho. A segunda parte é mais descontraída que nunca, ideal para lançar os suplentes (lá estão, mais uma vez, os malandros). Entra Sarabia, entra Pedro Gonçalves e entra Palhinha, os dois últimos já recuperados de tudo e mais alguma coisa para enfrentar o último quarto da época desportiva, cujo sonho ainda é o do título de campeão mais a presença na final da Taça de Portugal. Para já, o Sporting descansa no segundo lugar e alarga a vantagem sobre o terceiro.

Pois é, o Benfica volta a tropeçar. Ainda por cima, na Luz. O Vizela provoca a surpresa no jogo de abertura da jornada, à sexta-feira. A expulsão madrugadora de Taarabt, aos sete minutos (a mais madrugadora da história para um benfiquista no conforto do lar), manieta os movimentos do Benfica. E o Vizela aproveita, com uma grande exibição do guarda-redes Pedro Silva e uma muito má dos árbitros todos, dentro e fora do estádio. Adiante. Cassiano dá uma vantagem inaudita no marcador em lance pela direita e o empate chega através do suplente (ora bolas, mais um?) Henrique Araújo. O miúdo de 19 anos é craque, já o demonstrara naquela entrada de leão vs Sporting na final da Taça da Liga. É daqueles que vai a todas as bolas, nunca desiste de nada. Quando Nélson Veríssimo o lança, Henrique cumpre a preceito como autor do 1:1, num golo fácil, de empurrar à boca da baliza. Seja, vale um ponto e agita os adeptos por uns curtos momentos. Passado esse frenesim, soa o apito final e o Benfica perde novamente pontos em casa com equipas minhotas em 2022. Agora Vizela, antes Moreirense e Gil Vicente.

Por falar nisso, o Gil continua a fazer um campeonato brilhante e ganha 1:0 em Braga, onde já não ganhava desde 1992-93. Um grande golo do suplente Henrique Gomes (o quê, outro?) garante a campanha fabulosa dos gilistas treinados por Ricardo Soares, invencíveis fora de Barcelos há 11 jornadas. Tomara a muitos, Sporting e Benfica incluídos. Para fechar o texto, obrigatório falar de outro grande golo de outra equipa minhota. Falamos do francês Janvier do Vitória SC nos Barreiros. O suplente (nãããããão, a sério?) puxa do pé direito, sem preparação, e a bola aterra no ângulo superior. Divinal.

Resultados completos

Benfica 1:1 Vizela

Famalicão 0:0 Sta Clara

Estoril 2:0 Portimonense

Arouca 0:1 Paços

B Sad 0:0 Boavista

Marítimo 0:1 Vitória SC

FC Porto 4:0 Tondela

Braga 0:1 Gil Vicente

Moreirense 0:2 Sporting





* O autor escreve de acordo com o antigo AO.

