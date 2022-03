FC Porto continua o rei dos pontos com o 4:2 em Paços, à frente de Sporting (o rei dos golos sofridos) e Benfica (o rei dos golos marcados).

Desporto 6 min.

Liga portuguesa

Jornada 24. Passos de campeão

Rui Miguel Tovar FC Porto continua o rei dos pontos com o 4:2 em Paços, à frente de Sporting (o rei dos golos sofridos) e Benfica (o rei dos golos marcados).

Mais uma, já só faltam nove jornadas para o fim da 1.ª divisão 2021-22. Qualquer coisa como 27 pontos. E o Porto continua invicto, numa longínqua série de 53 jogos desde Outubro 2020, em Paços. Ora bem, é precisamente em Paços a última alegria portista, alimentada por mais dois golos de Evanilson, ambos oferecidos por Taremi. A dupla entende-se de olhos fechados e o Porto acumula a décima vitória fora de casa consecutiva.

Nem façam confusão, dez vitórias seguidas. É dose. Só ao alcance dos grandes, como Benfica de Jimmy Hagan 1972-73, Porto de Artur Jorge 1984-85, Porto de Jesualdo Ferreira 2008-09 e Benfica de Rui Vitória 2015-16. Atenção, só incluímos vitórias seguidas numa só época. O Porto de Sérgio Conceição avança sem medos. Dez, repetimo-nos. A aventura começa em Barcelos, continua em Tondela, Ponta Delgada, Portimão, Vizela, Estoril, Jamor, Arouca, Moreirense e desagua em Paços. E que vitória, 4:2 sem espinhas.

Quer dizer, há ali uma espinha com o 1:1 de Juan Delgado. É curto, o Porto reage e nunca mais se assusta. A tal dupla Taremi-Evanilson entra em acção, com ajuda de Fernando Fonseca. O central do Paços já havia dado uma borla a Evanilson, indevidamente aproveitada pelo avançado. À segunda, Fernando Fonseca erra outro passe numa saída de bola e Evanilson desvia um cruzamento da esquerda de Taremi. Sim, Taremi joga pela esquerda no 433 de Conceição. À direita, Pepe (autor do 0:1). No meio, Uribe é o vértice defensivo de um triângulo com Otávio e Vitinha. Lá atrás, João Mário, Pepe, Mbemba e Wendell, este um regresso ao 11 desde Janeiro.

Ao intervalo, 1:2. E em faltas cometidas? Espante-se, 0:1. Ya, zero faltas do Paços contra uma do Porto. É histórico, só pode. Na segunda parte, o Porto marca mais dois golos, um de Evanilson, a passe de Taremi, e outro de Taremi, a passe de Evanilson. E o Paços marca mais um, por Gaitán. O argentino entra aos 64 minutos e assina o ponto aos 66’, assistido por Antunes, já o homem do passe final para o momentâneo 1:1 de Juan Delgado. Sobre Gaitán, só este apontamento de reportagem: é o quarto golo ao Porto, dois pelo Benfica, um pelo Braga e agora pelo Paços. É obra, marcar ao Porto por três clubes. A título de exemplo, Manuel Fernandes, o dos Sarilhos Pequenos, com golos por CUF, Sporting e Vitória FC.

Fim de papo, 2:4. E em faltas cometidas? Um desequilibrado 4:19.

FC Porto à frente, ainda sem derrotas. O Sporting em segundo, ainda a seis pontos. No regresso á realidade da 1.ª divisão, após a derrota caseira vs Porto para a Taça de Portugal a meio da semana (1:2), Rúben Amorim promove o regresso à titularidade de Rúben Vinagre e a estreia em absoluto de Dario Essugo aos 16 anos, 11 meses e 20 dias. Para a estatística, é o mais jovem sportinguista de sempre a estrear-se como titular na 1.ª divisão, à frente de Figo (17-6-10), Futre (17-7-4), Ronaldo (17-8-3). Sai ao intervalo, substituído por Paulinho. Tal como Vinagre, substituído por Porro.

Pois bem, logo a abrir a segunda parte, Porro marca o canto do 1:0 vs Arouca e Slimani foge á marcação de Mateus Quaresma para cabecear com êxito. O feito é de enaltecer, Slimani passa a ser o argelino com mais golos, à frente de Madjer (49). Um pouco depois, Paulinho acerta uma bola na trave. E, a seguir, Slimani faz o 2:0 numa bela acção ofensiva entre Nuno Santos e Paulinho. O cruzamento do extremo é mais de meio golo, Slimani só tem de empurrar com o pé direito para a baliza deserta.

Com o bis de Slimani, o Sporting arruma o Arouca e descansa já a pensar no próximo jogo. Que não aquele na 4.ª feira, em Manchester, vs City, para a 2.ª mão dos oitavos da Liga dos Campeões. O resultado desnivelado de 0:5 no José Alvalade oferece cerca de zero dúvidas sobre o apurado. Apurado, esse, que dá 4:1 no dérbi de Manchester, no domingo à tarde, com bis de De Bruyne e outro bis de Mahrez.

Porto invicto, Sporting a seis pontos e Benfica a dez. Pois é, o Benfica ganha de virada em Portimão por 2:1 e mantém a boa onda, curiosamente nascida num empate vs Ajax. O Portimonense é o primeiro a marcar, honra lhe seja feita. Um passe de Taarabt é interceptado por Carlinhos. O craque dá um passo com a bola controlada, mais outro e saca uma assistência box-to-box. Welinton Jr desmarca-se entre os centrais e, à saída de Vlachodimos, toma lá disto.

Passam dez minutos sobre o golo e começam a cair tochas no relvado, lançadas por adeptos da bancada do Benfica – é um remake de sempre, mais recentemente do clássico entre Sporting e Porto para a Taça de Portugal, quando o jogo é retardado pelo tiro ao alvo ao próprio guarda-redes do Sporting; na segunda parte, pouco antes do golo de Sarabia, é a vez do guarda-redes do Porto sofrer do mesmo mal, na mesma baliza. Enfim, um mal nunca vem só. E uma tocha nunca voa sozinha, faz-se sempre acompanhar por mais uma e outra. O prevaricador é sempre uma figura fraca e antipática para o futebol, seja ele quem for.

Adiante, caem tochas. E agora? O árbitro Fábio Veríssimo interrompe o jogo e manda tudo para o balneário. Só nove minutos depois é que se reata. Esses nove mais os da compensação por faltas mais faltinhas e eis o número 15 a aparecer no marcador electrónico elevado pelo quarto árbitro. Quinze minutos de descontos. E o Benfica empata aos 45´+7 por Grimaldo, na sequência de uma jogada de insistência de Taarabt. Contas feitas, a primeira parte acumula 63 minutos. De tempo, claro. De jogo, nem metade.

No recomeço, o Benfica dá a volta por Gonçalo Ramos numa recarga a defesa incompleta de Samuel Portugal a remate de Rafa, assistido por Yaremchuk. O Benfica guarda bem a preciosa vantagem para sonhar com o segundo lugar e o Portimonense nunca mais incomoda Vlachodimos naquele que é o oitavo jogo seguido em casa sem vitória. Para a semana há mais. Até lá, Porto é o rei dos pontos (67), Sporting o rei dos golos sofridos (16) e Benfica o rei dos golos marcados (65).

Resultados finais:

Gil Vicente 0:0 Estoril

Boavista 1:1 Braga

Portimonense 1:2 Benfica

Sporting 2:0 Arouca

Moreirense 0:1 Marítimo

Paços 2:4 FC Porto

Santa Clara 3:1 Vizela

Vitória SC 2:1 Famalicão

Tondela (hoje) B SAD

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

