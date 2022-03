É a revolta da classe média, com Marítimo a travar Sporting nos Barreiros e Gil a sacar pontos no Dragão.

Liga portuguesa

Jornada 24. E esta hein?

Rui Miguel Tovar É a revolta da classe média, com Marítimo a travar Sporting nos Barreiros e Gil a sacar pontos no Dragão.

Fernando Pessa é uma figura indiscutível da nossa memória colectiva. Mesmo os mais novos, têm a obrigação de conhecer o senhor, capaz de encaixar voz mais imagem num conteúdo televisivo de primeira água. O seu estilo é inconfundível, o do "e esta hein?!"

Antes de dar espectáculo na RTP, esta peça é convidado para trabalhar na BBC, em Londres. É correspondente da 2.ª Guerra Mundial e está tudo dito quanto ao seu historial. Basta-lhe isto para ser mais que os outros, tipo Maradona. Acontece que Pessa é muito mais que isso (ainda). Está ele muito bem em Londres, na BBC, quando é convidado para uma cerimónia toda pipi num palácio xpto com a presença da Rainha Isabel II. Todos os convidados, sem excepção, são apresentados por um senhor x com um chapéu muito alto (não tão alto como o seu tom de voz) que debita o nome y. Quando chega a vez do nosso homem, ele olha para o cartão do convidado e solta um embaraçoso Fernando Piça. E esta hein?!

Pois é, e esta hein?! Vem isto a propósito de alguns resultados inesperados da 1.ª divisão. No sábado, o caminho marítimo do Sporting em relação à reconquista do título de campeão afunda ligeiramente. O 1:1 é um resultado curto para a ávida perseguição ao líder. No domingo, pouco mais de 24 horas depois, o Porto repete o resultado. Ou seja, os dois continuam separados por seis pontos. Disso se aproveita o Benfica para se aproximar, com 3:0 ao Vitória SC.

E esta, hein?! O Sporting é o primeiro a entrar em acção num estádio pouco talismã. Nos últimos seis jogos, só uma vitória, precisamente a da época passada, com bis de Pedro Gonçalves (2:0). Pois bem, sobe para sete. Noventa-e-muitos-minutos depois, o Sporting acumula uma só vitória em sete visitas aos Barreiros. É incrível, a fortaleza do Marítimo – curiosamente a primeira equipa nacional a derrotar o Sporting de Rúben Amorim em 2020-21, para a Taça de Portugal.

O jogo da primeira volta já transmitira dificuldades acrescidas com o golo da vitória a aparecer aos 90’+8, de penálti. Na baliza, e face à expulsão do guarda-redes Paulo Victor na jogada do penálti com todas as cinco substituições efectuadas, o avançado Edgar Costa calça as luvas e tenta adivinhar a bola de Porro. Em vão, o espanhol mete-a lá dentro e o Sporting respira de alívio.

Uma volta depois, o Marítimo segura o empate até ao fim. Até marca primeiro, bem cedo, por Xadas numa bola perdida na área após corte de cabeça de Nuno Santos para a zona de ninguém. A jogar com dois avançados, o Sporting cria oportunidades e empata antes do intervalo, por Slimani, servido por Matheus Reis, um habituée das assistências na segunda volta. Ainda faltam mais de 50 minutos e o resultado já está fixado. Nos últimos 15 minutos, Coates atira-se como avançado-centro e junta-se à dupla Slimani-Paulinho. Pertencem ao central uruguaio as últimas três oportunidades, todas de cabeça, todas fora do alvo.

Derrotado nos Açores pelo Santa Clara no início de Janeiro e agora travado na Madeira pelo Marítimo, o Sporting bem pode queixar-se das ilhas. A brincar a brincar, cinco pontos ao ar. O Porto, no seu íntimo, sorri. Se ganhar ao Gil, é xeque-mate na questão do título. A distância aumenta para oito pontos e já só há 30 pontos em jogo. Baaaahhhh. Vem aí o Gil. A brincar a brincar, é o quinto classificado e a grande sensação da 1.ª divisão – um pró (oito jogos seguidos fora de Barcelos sempre a pontuar) e um contra (zero pontos em 20 visitas ao Porto, seja Antas, seja Dragão). Isto promete, ai promete promete.

Ou então não. Minuto 2, saída de bola do Gil com um passe longe sem nexo. O Porto recupera e joga directo lá na frente. Taremi toca para Evanilson, este isola-se e é derrubado por Vítor Carvalho à entrada da área. Falta e vermelho directo. O Gil com dez no Dragão, e agora? Com onze já é um cabo das tormentas, daí que o Porto acumule 16 vitórias nos últimos 17 jogos em casa (a excepção é o Sporting).

O Gil faz então uma exibição personalizada e sem demasiado aparato defensivo. Quer dizer, Andrew faz uma mão cheia de defesas meritórias e adia o golo. Numa das tímidas arrancadas do Gil no meio-campo contrário, o espanhol Fran Navarro rompe pelos dois centrais Mbemba e Fábio Cardoso e atira com souplesse na cara de Diogo Costa. Aos 62’, o Porto vê-se a perder em casa.

A reacção é energética, claro. Aos 66’, Otávio descobre Taremi e este cabeceia para o encosto fácil de Evanilson, já sem Andrew na baliza. Está feito o empate e ainda sobra meia-hora, mais minuto menos minuto, para a reviravolta. Que nunca aparece. Por mérito do Gil, por demérito de Taremi na cara do golo e, já agora, por azar (Francisco Conceição atira à trave aos 84’, Taremi imita-o aos 90’+8).

O Gil conquista o primeiro ponto de sempre no Dragão. E o Porto prolonga a invencibilidade na 1.ª divisão para 52 jogos. Todos satisfeitos? Nem por isso, o Porto poderia ter acabado com as contas do campeonato – e deveria, dadas as circunstâncias do 11 para 10 durante mais de hora e meia.

Entre os empates de Sporting e Porto, surge a vitória categórica do Benfica sobre Vitória SC com um momento arrepiante por parte de Yaremchuk, a bandeira ucraniana da nossa 1.ª divisão. Já com o resultado feito (golos de Gonçalo Ramos e Darwin Núñez-2), a figura de Yaremchuk aproxima-se da linha lateral para a substituição e sentem-se muitos odores no ar. É solidariedade pela Ucrânia e é indignação pela Rússia. É medo pela guerra e é medo pelo futuro incerto. É tristeza pela invasão e é outra vez medo pelo capricho torcido de um só político. É medo, muito medo.

A bola sai, o árbitro autoriza a substituição e Yaremchuk entra por Vertonghen. Faz-se capitão de equipa naquele instante. Quando entra em campo, o avançado desmancha-se em lágrimas tal o apoio de quase 40 mil espectadores. Há pessoas de pé, há pessoas a chamar por ele, há bandeiras azuis e amarelas da Ucrânia no horizonte. Yaremchuk é humano e chora sem pedir licença. É compreensível, o choro, o apoio, o medo, a solidariedade. É incompreensível tudo o resto. Viver este momento é incompreensível. E este mundo, hein?!

Resultados da 24.ª jornada:

B SAD 0:2 Paços

Famalicão 2:1 Tondela

Marítimo 1:1 Sporting

Arouca 1:1 Moreirense

Vizela 1:1 Portimonense

Benfica 3:0 Vitória SC

Estoril 2:3 Boavista

FC Porto 1:1 Gil Vicente

Braga 0:0 Santa Clara

