Os dois da vida airada, Porto e Sporting. Pelo segundo ano consecutivo, o título de campeão nacional decide-se entre os dois.

Análise

Jornada 23. FC Porto solto, soltinho

Rui Miguel Tovar Líder invicto ganha 1:0 em Moreira de Cónegos e já leva 51 jogos invictos na 1.ª divisão, a cinco de igualar o recorde nacional do Benfica.

Os dois da vida airada, Porto e Sporting. Pelo segundo ano consecutivo, o título de campeão nacional decide-se entre os dois. A ideia é já antiga, desde o final de 2021, e ganha cada vez mais peso, jornada a jornada. E isto porque o Benfica teima em perder pontos nos sítios mais inapropriados ou nas situações mais caricatas. Como agora no Bessa.

Ao intervalo, 0:2. Ganha o Benfica, controla e domina com golos de Taarabt e Grimaldo. Na segunda parte, o Boavista aparece a mandar e o Benfica desaparece. Pura e simplesmente. E nunca mais volta ao jogo. O Boavista aproveita para reduzir e, depois, empatar. Aos 80 minutos, já há 2:2 por Sauer e Makouta. Parece impossível, é só a quarta vez em pouco mais de 700 jogos fora de casa na 1.ª divisão que o Benfica se vê em vantagem por 2:0 ao intervalo e deixa-se apanhar no marcador.

Curiosamente, a primeira vez é também no Bessa, em 1953. Depois é Bonfim (1985, Pal Csernai) e Portimão (2020, Bruno Lage). Calha agora a fava a Nélson Veríssimo, em vésperas de ir a jogo na Liga dos Campeões vs Ajax, já esta 4.ª feira, na Luz. Insistimos, é incompreensível o apagão do Benfica pós-intervalo. Falta tudo e um par de botas entre paixão, agressividade e bola no pé. Para compor o ramalhete, a estatística mais impressionante até é esta: desde a saída de Jorge Jesus e a consequente entrada de Nélson Veríssimo, só quatro vitórias em dez jogos. É manifestamente pouco, pobre até.

Agudiza-se a crise, acentua-se a distância em relação ao segundo lugar, o último de acesso directo à Liga dos Campeões. E porquê? Porque o Sporting espanta o 0:5 do Manchester City de 3.ª feira com um 3:0 vs Estoril ao domingo. O fim de tarde é grandioso para a equipa de Ruben Amorim e há magia no ar. Por acaso, nada faz prever essa verdade no início do jogo com um Estoril bem organizado e a ganhar um canto no minuto inicial. O Sporting cresce aos poucos e joga no meio-campo contrário à procura do golo. Que só chega perto do intervalo numa abordagem infeliz de Daniel Figueira a um remate de forma da área de Sarabia. O guarda-redes larga a bola enrolada e Pedro Gonçalves só encosta o pé para a baliza deserta.

Chega o intervalo e, depois, o momento decisivo com a expulsão do central Raul Silva. Três pormenores inenarráveis: é a estreia do brasileiro pelo Estoril, que só entrara quatro minutos antes a substituir Nahuel Ferraresi e é a sua 11.ª expulsão na 1.ª divisão. Onze-expulsões-onze. É de loucos. E, calmaaaa, nem é recorde – esse pertence a um sexteto de luxo formado por Hugo Costa, João Vieira Pinto, Pedro Barbosa, Rui Jorge, Bobó e Ricardo Silva, todos com 13.

Com dez em campo, o Estoril deixa sequer de fazer cócegas e o Sporting assume-se por completo. Daí ao 3:0 é um passo. Bem cómodo, por sinal. Os outros dois golos são fascinantes. O 2:0 pelo sentido de equipa com Slimani a libertar Matheus Reis e este a tabelar com Paulinho. O toque de calcanhar do avançado sai-lhe na perfeição e Matheus Reis, já no limite da pequena área, atira com o pé esquerdo com a bola a passar por entre as pernas de Dani Figueira. Pouco minutos depois, o 3:0 de Sarabia. Mais uma vez, é Slimani quem ganha uma bola e domina-a para lateralizar na direcção do espanhol. O remate, ainda fora da área e com o pé esquerdo, é imparável. Dani Figueira estica-se, em vão. A bola entra colada ao poste, é um golo de bandeira, de levantar o estádio.

Missão cumprida, o Sporting já só está a três pontos. Três? Sim senhor, o Porto só entra em campo a seguir ao 3:0 do Sporting. O líder invicto joga em Moreira de Cónegos, três dias depois do 2:1 vs Lazio no Dragão para a Liga Europa. O Moreirense está aflito, é penúltimo, só à frente do B SAD, mas goza do estado de graça proporcionado pela chegada de Sá Pinto, um treinador mordaz e agressivo. Notam-se essas marcas nos primeiros 15 minutos, com três amarelos para os moreirenses. O Porto não se sente bem por aí além no jogo, até porque Otávio e Fábio Vieira fazem de alas e nem um nem outro pescam grande coisa sobre o assunto. Só que a ideia de Sérgio Conceição é a convergência para o meio, a fim de dar espaço e libertar os laterais João Mário e Zaidu. Nem sempre a ideia ganha forma, vai daí o Moreirense incomoda.

O nulo é teimoso até aos 40 minutos, altura em que um roubo de bola de Fábio Vieira ainda no seu meio-campo proporciona um contra-ataque em carambola. Há um ressalto e Taremi ganha na velocidade a qualquer outro. O iraniano desmarca-se pela esquerda e liberta-se facilmente de Artur Jorge. Já dentro da área, Taremi cruza rasteiro para o lado. Quatro moreirenses, guarda-redes incluído, saem ao seu encontro. Evanilson está solto, soltinho. É só encostar e toma lá disto. O Porto marca e descansa. O Moreirense sofre e ataca.

A segunda parte é curiosa de se seguir, há pontos de interesse como as expulsões de Grujic (79’) e Steven Vitória (84’). O vermelho por acumulação de Grujic é mais inquietante por se tratar de um suplente com escassos 12 minutos em campo. Pelo meio, André Luís atira à barra na sequência de um livre directo. Soa o apito, o Porto ultrapassa mais um obstáculo e já vai em 51 jogos sem perder na 1.ª divisão, só a cinco de igualar o recorde nacional pertença do Benfica.

Resultados finais:

Boavista 2:2 Benfica

Gil Vicente 2:0 B SAD

Paços 2:1 Vizela

Vitória SC 1:3 Arouca

Marítimo 0:1 Famalicão

Sporting 3:0 Estoril

Moreirense 0:1 FC Porto

Tondela 0:1 Braga

Santa Clara (esta noite) Portimonense

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

