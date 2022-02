O vira minhoto é um nítido contraste aos 'hooligans' mascarados de jogadores, treinadores, dirigentes e até apanha-bolas no clássico do Dragão.

Jornada 22. A dignidade do Gil Vicente

Faltam 12 jornadas para o fim da 1.ª divisão 2021-22 e, senhoras e senhores, o Gil Vicente ainda não está afastado do título de campeão. Piada? Nada disso, é um assunto muito sério a merecer infinitos aplausos para a equipa minhota, invicta fora de Barcelos há nove jornadas seguidas, com 19 pontos resultantes de cinco vitórias e quatro empates – é inédito na história do clube e significa uma lufada de ar fresco ao futebol português trauliteiro na ressaca de um clássico sem dignidade entre Porto e Sporting.

Heróis gilistas? Muitos, a começar em Ricardo Soares. Curiosamente, o treinador vira o quinto amarelo há uma semana e é obrigado a ir para a bancada em Vizela. ‘É uma visão mais abrangente’. Pois claro que é, adeus ao futebol à flor da relva e olá ao futebol de bancada. E então? No pasa nada. Assim mesmo, à espanhola. O Gil continua imparável, ganha 1:0, golo de penálti de Fran Navarro e alarga-se o estado de graça do quinto classificado Gil, a quatro pontos do Braga.

Só para se entender bem o feito, o Gil só perde fora de casa uma vez em toda a época, curiosamente também a única em que falha a baliza em toda a época (1:0 nos Açores, vs Santa Clara). De resto, é um ver-se-te-avias com vitórias de Norte (3:0 em Tondela) a Sul do país (1:0 em Portimão), ilhas incluídas (2:1 no Funchal). Pasme-se, o Gil até ganha na Luz. E pelo segundo ano consecutivo. Há aqui dedo de treinador, dedo de Ricardo Soares. O sonho de uma presença inédita na UEFA está ali ao virar da esquina. Porque o Gil ganha asas e porque o concorrente mais próximo (Vitória SC, outro minhoto) já está a sete pontos.

Dizíamos nós no outro parágrafo, heróis gilistas? Fran Navarro, o espanhol do penálti em Vizela, já acumula 12 golos. O brasileiro Samuel Lino, oito. Juntos, 20. É dose para um clube com 33 – ou seja, 60,6% de influência decisiva. Repetimo-nos, é dose. A dupla de ataque funciona às mil maravilhas. Lá atrás, 24 golos sofridos, só um a mais que o Braga, dono de um plantel superior a léguas em recursos humanos, logísticos e financeiros.

Por falar nisso, o Braga acerta o passo e dá a volta ao Paços de Ferreira com um bis do capitão Ricardo Horta, na tarde em que o seu irmão André é expulso do banco de suplentes. E se o 2:1 em cima do minuto 90 é uma bela jogada de ataque com Vitinha, o 1:1 é um sensacional livre directo, ainda bem longe da baliza à guarda de André Ferreira. Contas feitas, Ricardo Horta acumula 13 golos na 1.ª divisão e 16 no total da época. Por outras palavras, é o segundo português mais concretizador em 2021-22, só atrás dos 17 de Diogo Jota (Liverpool) e à frente de emigrantes de luxo como Ronaldo (14, Manchester United), André Silva (12, Eintracht Frankfurt), Rafael Leão (10, Milan) e outros que tais.

Com nove pontos a mais que o Braga, aparece o terceiro classificado Benfica. Mais uma tarde sem futebol vistoso, mais uma vitória insossa. Agora na Luz, vs Santa Clara (2:1). O uruguaio Darwin Núñez faz a diferença com dois golos em três minutos na segunda parte e dá a volta ao 0:1 do iraniano Mohebi antes do intervalo. Quase ao mesmo tempo, o mal-amado Pizzi estreia-se na Turquia e marca pelo Istambul Basaksehir, a passe do outro reforço Trezeguet. Os pólos atraem-se.

Despachado o assunto futebol, vamos ao clássico no Dragão onde Porto e Sporting desafinam por completo, devidamente acolitados pelo árbitro João Pinheiro. O amarelo a Matheus Reis é o arranque desastroso para uma noite indigna, sem pés nem cabeça. O clima de guerrilha instalado há anos e anos, muito antes do guarda Abel, vem ao de cima ainda o ponteiro não ultrapassa o segundo minuto. O Porto manda, e bem. O Sporting só ataca pela certa e marca dois golos em jogadas perfeitas de equipa. Então o 0:2 de Nuno Santos é um hino à transição defesa-ataque com o envolvimento de sete jogadores em 27 segundos.

O Porto nem reage ao 0:1 de Paulinho, tal é a pancada. E reage com galhardia ao 0:2. Fábio Vieira assume a batuta e reduz com um esplêndido remate rasteiro de primeira, no limite da área, ao poste mais distante de Adán. O clássico está relançado e ganha outro élan com a expulsão de Coates a abrir a segunda parte. O capitão sportinguista puxa o braço de Evanilson e, claro, João Pinheiro mostra-lhe o segundo amarelo – o problema é o primeiro, antes do intervalo, por falta inexistente sobre Taremi na linha do meio-campo (aliás, é Taremi quem pisa Coates e sai incólume).

Se com onze o Sporting já defende bem atrás, com dez nem se fala. O Porto aluga o seu meio-campo e passa o tempo a atacar a baliza de Adán. Numa das vezes, Fábio Vieira encontra Taremi no coração da área. O cruzamento é perfeito, como sempre, o cabeceamento exemplar. O Porto tem agora 12 minutos para chegar à vitória e ao título de campeão – sim, em caso de vitória, nove pontos garantem uma vantagem mais que confortável para o resto da época e nem o Sporting chegaria lá, quanto mais o Gil Vicente. O Sporting une-se e saca um ponto. Bem vistas as coisas, é a única alegria numa noite em que perde o capitão para a próxima jornada e deixa-se empatar em vantagem por dois golos. Alegria, qual alegria? Caso Porto e Sporting terminem empatados a 1.ª divisão, o 2:2 dá o título ao Sporting pela regra dos golos fora (no clássico do José Alvalade, acaba 1:1). Já o Porto segura a liderança e soma o 50.º jogo invicto no campeonato e está a seis do recorde do Benfica.

Estatísticas à parte, o que se segue ao apito final de João Pinheiro é o completo desnorte. Pedem-se explicações para hooligans mascarados de jogadores, treinadores, dirigentes e até apanha-bolas. Uma vergonha maiúscula, mais uma em 2021-22 a juntar àquele B sad 0:7 Benfica.

Resultados completos:

FC Porto 2:2 Sporting

Braga 2:1 Paços

Portimonense 1:1 Boavista

Benfica 2:1 Santa Clara

Estoril 1:0 Tondela

Famalicão 5:0 Moreirense

B SAD 1:0 Vitória SC

Vizela 0:1 Gil Vicente

Arouca - Marítimo (esta segunda-feira)

