Domingo de eleições legislativas, domingo de bola. Ora aí está algo inaudito desde 1973, ainda antes da Revolução. Jogam oito equipas, uma delas o líder invicto no Dragão.

Jornada 20. O caminho marítimo para o título

Com 17 vitórias e dois empates, o FC Porto continua empenhado em reconquistar o título de campeão nacional, perdido para o Sporting em 2021 e, verdade seja dita, a aventura corre francamente bem com os seis pontos de avanço sobre o já citado Sporting.

Pela superioridade até agora demonstrada e pelo registo de 18 vitórias seguidas em casa (só provas nacionais, entre campeonato, Taça de Portugal e Taça da Liga), o Porto é largamente favorito. Mesmo que o Marítimo tenha surpreendido na época passada com um 2:3 e mesmo que o Porto jogue sem o extremo Luis Díaz, entretanto transferido para o Liverpool. O colombiano é o principal artista da 1.ª divisão, reúne atributos de valores indiscutíveis como técnica apurada, coragem no um para um e golo, muito golo. Esta época, 14 no campeonato, 16 no total. É dose.

O Porto nada pode fazer para segurá-lo. Pela força do Liverpool, pela dimensão da Premier League, pela capacidade de Klopp na gestão de talentos (veja-se o caso de Diogo Jota) e, enfim, pelo dinheiro. Sim, o dinheiro. Faz falta a qualquer clube e o Porto vê aqui a possibilidade de encher o cofre com um super-jogador em risco de falhar o Mundial-2022 – a Colômbia ocupa o sexto lugar da qualificação sul-americana à falta de três jornadas (a próxima é já amanhã em Buenos Aires, vs invicta Argentina) e a dois pontos do Uruguai, quinto classificado.

Fazer o gosto ao pé em dia de eleições O último golo em dia de legislativas foi de Vítor Baptista em 1973, na vitória do Benfica no Montijo para a 7.ª jornada de um campeonato liderado pelo invicto Vitória FC de Pedroto.

Sem Díaz, e agora? Sérgio Conceição tem acumulado respostas certas a esse tipo de questões entre jogadores de topo. Como Alex Telles, por exemplo. Ou Sérgio Oliveira, outro exemplo. Como diria o presidente sportinguista Dias da Cunha a respeito do caso Jardel em 2002-03, ‘quem está, está; quem não está, não está’. La Palice, entenda-se. Conceição vai gerir os seis pontos de avanço sem Díaz até final da época e, reconheça-se, a missão é espinhosa, mas também tentadora, até porque um treinador preparado para qualquer eventualidade é sempre mais valorizado que todos os outros do estilo burocrático juntos.

Por culpa da Taça da Liga, a jornada estende-se até quarta-feira, dia de jogo dos outros grandes. O Benfica recebe o surpreendente quinto classificado Gil Vicente, enquanto o Sporting encontra o último classificado B SAD. Grande expectativa para se entender o estado de alma do Benfica, derrotado na final de Leiria pelo arqui-rival, ainda por cima de virada. A entrada de Nélson Veríssimo para o lugar de Jorge Jesus em nada altera o estilo (desastroso) do Benfica.

Há uma mudança de princípio de jogo: adeus aos três centrais, olá à defesa de quatro. De resto, tudo na mesma como a lesma. A final da Taça da Liga é disso um arrepiante exemplo. O Benfica vê-se em vantagem no único remate à baliza e nunca toma as rédeas do dérbi, nem sequer quando leva o 2:1 de Sarabia. A fragilidade de alguns jogadores é flagrante, como o lateral Lázaro, o central Morato e o avançado Yaremchuk, o sistema de jogo simplesmente não funciona e não há ninguém que empurre a equipa para a frente nem ninguém com qualidade para fazer passes de ruptura.

Atenção, ninguém os faz para a frente nem ninguém os controla lá atrás. E lá voltamos nós ao 2:1 de Sarabia, nascido de uma perda de bola de Gil Dias seguida de um passe longo de Porro. Em dois tempos, Sarabia apresenta-se na cara de Vlachodimos. Como? Porquê? Perguntas ainda hoje sem resposta numa equipa capitaneada por Vertonghen, um central mais-que-experiente e com anos de Premier League. Contas feitas, é a quarta final seguida perdida pelo Benfica, caso único na história do clube. A saber, Porto para a Taça de Portugal em 2020, Porto para a Supertaça portuguesa em 2020, Braga para a Taça de Portugal 2021 e Sporting para a Taça da Liga 2022. Se o Gil Vicente arriscar com competência, ainda lhe sai o jackpot, tal e qual há um ano (1:2 na Luz).

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

No Jamor, o Sporting tem de ganhar sim ou sim. Um ponto perdido nesta fase do campeonato é a morte do artista, tanto a olhar em frente (Porto cheio de saúde) como pelo retrovisor (Benfica a morder os calcanhares). A vitória no dérbi em Leiria, consumada com golos de Gonçalo Inácio e Sarabia, dá uma sapatada na crise de resultados deste mês provocada por Santa Clara (3:2 nos Açores) e Braga (0:1 no José Alvalade). Resta saber se é para continuar. Rúben Amorim é homem de grandes cometimentos e o adversário está mesmo a jeito. Falamos do Belenenses SAD, último da tabela classificativa que acaba de perder um dos elementos mais fidedignos para o estrangeiro (Tomás Ribeiro é reforço do Grasshopper).

Calendário:

Domingo

Vizela (12)-Vitória SC (6)

Portimonense (8)-Tondela (15)

Braga (4)-Moreirense (17)

FC Porto (1)-Marítimo (9)

2.ª feira

Estoril (7)-Paços (13)

Famalicão (16)-Arouca (14)

3.ª feira

Santa Clara (10)-Boavista (11)

4.ª feira

Benfica (3)-Gil Vicente (5)

B SAD (18)-Sporting (2)

