Jornada 12. Nomes nas camisolas, uma invenção do Estoril

Rui Miguel Tovar Benfica visita Amoreira com uma sequência invicta de 18 vitórias e quatro empates em 2022-23.

Benfica, Benfica, Benfica, o nome ecoa por todo o lado. É a atracção do momento em Portugal, e até lá fora. A invencibilidade de 22 jogos em 2022-23 e o primeiro lugar de um grupo com PSG e Juventus na Liga dos Campeões transmitem grandeza e indicam solidez. É a versão gloriosa no seu melhor.

E agora, a ressaca? A enésima ressaca europeia da época é no Estoril, onde o Benfica só perde uma vez, no tempo do outro senhor. Antes dele, aliás. A única derrota é em 1946 e por esclarecedor 6:3. Daí para cá, mais 25 jogos entre eles e o Benfica só tropeça cinco vezes. Leia-se, empata. Nem sempre na Amoreira. Em 2005, ano em que o Benfica discute o título de campeão nacional com o Sporting, o Estoril aceita jogar no Algarve. É a única vez, além daquela em 1946, em que o Estoril se vê em vantagem ao intervalo, golo de Paulo Sousa, aos 12 minutos. Só que Rui Duarte é expulso e o Benfica aproveita o 11 contra 10 para dar a volta no último quarto de hora, por Luisão e Mantorras, o jóquer de Trapattoni.

Seja como for, talvez o jogo mais mediático seja o de 1976, dia 19 Setembro. As duas equipas entram, devidamente numeradas de 1 a 11. Só que o Estoril apresenta uma novidade importada da liga norte-americana NASL: os nomes por cima dos números. A invenção é do treinador António Medeiros.

Natural de Leça da Palmeira, é um dos quatro titulares do Leixões vencedor da Taça de Portugal 1961 nascidos fora de Matosinhos e também é um dos quatro dessa final sem formação no Leixões (é do Belenenses). Chama-se António Medeiros, é um médio bom de bola, com queda para o golo e insistentemente falado para a selecção portuguesa. Nada feito, nunca chega a internacional AA.

A sua carreira na 1.ª divisão ganha uma outra projecção como treinador, sobretudo a partir daquele 11 Setembro 1976. É um sábado, joga-se a 2.ª jornada e o relógio marca as 16h30 o'clock. O Belenenses, espiado por um adjunto do Barcelona a preparar o jogo para a Taça UEFA, entra normalmente em campo. O público aplaude e tal. Já a entrada do Estoril no relvado é um mimo. Por ideia de António Medeiros, o modelo norte-americano dos equipamentos é copiado por inteiro. Assim, os 11 jogadores têm o seu nome nas costas e os números estampados no lado oposto ao do símbolo.

É imponente, e histórico. O Estoril apresenta assim 1 Ferro, 2 Vieirinha (cap), 3 Fernando Santos, 4 Amílcar, 5 Carlos Pereira, 6 Óscar Duarte, 7 Nélson Reis, 8 Eurico, 9 Manuel Fernandes, 10 Clésio e 11 Cepeda. No banco de suplentes, figuras incontornáveis como José Torres e Quim, o Cruijff de Marvila.

O clássico acaba 1:1 e o primeiro golo de uma camisola com nome é de Óscar Duarte, aos 56 minutos. O cabo-verdiano, recém-chegado ao Estoril via Covilhã, recebe da esquerda de Cepeda e atira de primeira contra o corpo de Quaresma. A bola ressalta à sua frente e à segunda é de vez. Melo só vê a bola no ângulo superior, nem se faz ao lance. Só mais perto do fim, o suplente José Rocha (substituto de Jorge Jesus) fixa o 1:1 de cabeça, após cruzamento da esquerda do lateral João Cardoso.

No segundo jogo em casa, o Estoril vê-se a perder aos 20 segundos (sim senhor, segundos), golo de Nené a aproveitar um deslize do lateral-esquerdo Carlos Pereira. O Estoril atira-se ao Benfica de Mortimore e faz o 1:1 pelo número 10 Clésio. O Estoril joga com números ao peito e nomes atrás das costas durante toda a época 1976-77. É eliminado à primeira na Taça de Portugal (vs Chaves, em jogo de desempate) e é 11.º classificado na 1.ª divisão, dois pontos à maior da despromoção. Como a moda custa a pegar, o Estoril abandona o estilo da NASL e volta ao cinzentismo.

O cinzentismo de Estoril vs. Benfica é contrariado por Talisca num outro Setembro, em 2014. Contratado ao Bahia por 4,85 milhões de euros, um valor recorde para o clube brasileiro, o jovem de 20 anos é uma pérola, um achado. O Chelsea de Mourinho cobiça-o, o Benfica de Jesus é mais rápido nas negociações. Na estreia, marca um golo vs. Estoril para a Taça de Honra, no Restelo. Na 1.ª divisão, dois meses depois, marca mais dois, agora na Amoreira. O primeiro é divinal, uma aceleração desde o meio-campo, sempre com a bola controlada. A defesa estorilista abre-se toda e Talisca marca à vontade. Tal como o 2:0, aos sete minutos, a passe de Gaitán. O Estoril assusta, primeiro, e chega ao empate, depois, através de Diogo Amado (36’) e Kléber (53’). Já sem Talisca em campo, substituído por Derley debaixo de aplausos dos adeptos, o Benfica reconquista a vantagem, num pontapé vitorioso de Lima aos 70’.

Também no domingo, um pouco antes do Estoril vs. Benfica, há um curioso Braga vs. Casa Pia. É segundo vs. quarto classificados. É caso para Fernando Pessa entrar em acção com o seu 'e esta, hein?' A jornada também reúne um jogo entre sexto e quinto, no José Alvalade. O Sporting, desviado para a Liga Europa por obra e graça de um golo do Marselha nos descontos, recebe o Vitória SC, a crescer de forma desde a festa do centenário há mês e meio. Contas feitas, o Vitória SC é o terceiro clube com mais vitórias na casa do Sporting para a 1.ª divisão. Ao todo, sete – cinco delas por 2:3, as duas últimas a virar um 2:0 na segunda parte.

O caso mais fantástico entre Sporting e Vitória SC diz respeito à falta de golos do Vitória na primeira parte desde 2004. É o avançado Romeu quem o marca, numa época em que o Vitória é treinado por Jorge Jesus. Daí para cá, 17 jogos sem qualquer golo no José Alvalade até ao intervalo. É um caso de estudo. Como as camisolas com nomes de António Medeiros no Estoril.

Calendário de jogos:

Sexta-feira:

Gil Vicente (16)-Portimonense (9)

Sábado:

Vizela (12)-Arouca (10)

FC Porto (3)-Paços (18)

Sporting (6)-Vitória SC (5)

Domingo:

Rio Ave (13)-Boavista (7)

Braga (2)-Casa Pia (4)

Marítimo (17)-Famalicão (14)

Estoril (8)-Benfica (1)

Segunda-feira:

Chaves (11)-Santa Clara (15)

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

