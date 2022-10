Os dois últimos classificados, Paços e Marítimo, à espera da primeira vitória no segundo regresso de José Mota à Mata Real.

Primeira Liga

Jornada 11. Quem atira a primeira pedra?

Rui Miguel Tovar Os dois últimos classificados, Paços e Marítimo, à espera da primeira vitória no segundo regresso de José Mota à Mata Real.

Hoje começamos pelo início do fim. A malta explica: a 11.ª jornada abre com Paços vs. Marítimo, os dois últimos classificados, ambos sem vitórias em 2022-23, ambos com dois pontos na 1.ª divisão e ambos eliminados à primeira na Taça de Portugal.



A essa dupla depressão acrescenta-se um toque de revivalismo com o segundo regresso de José Mota à Mata Real. O homem é daqueles a que associamos ao Paços desde o século passado. Primeiro como jogador, lateral-direito nos anos 90, depois como treinador, desde 2000. Daí para cá, 111 jogos em casa, o último deles vs. Sporting em 2008 (decide Yannick, 0:1). Hoje é o 112.º, vs. Marítimo, ao qual o Paços só ganha uma vez nos últimos seis jogos na Mata Real. O mistério adensa-se.

Amanhã voltamos a ter um sábado a três. Por culpa do apertado calendário provocado pelo Mundial antes da hora, a fase de grupos da Liga dos Campeões acaba para a semana e os grandes antecipam os jogos. Começa o FC Porto, já qualificado para os oitavos-de-final da principal prova da UEFA na ressaca de um grandioso 0:4 em Bruges e daquele penálti triplamente falhado pelo Atlético vs. Bayer para lá dos descontos. O campeão nacional em título visita os Açores, onde mora um aflito Santa Clara. Lembra-se do Paços vs. Marítimo no parágrafo anterior? Pois bem, o Santa Clara é o primeiro clube acima deles.

Na história entre os dois, o FC Porto só tropeça uma vez em sete visitas, perto do Natal de 2001. Toñito marca dois golos a Vítor Baía (2:1) e anuncia o início do fim da era Octávio Machado, despedido em Janeiro de 2002 e substituído por José Mourinho. De resto, seis vitórias. A sétima está aí à mão de semear. Caso contrário, a desvantagem de seis pontos corre o risco de aumentar.

Ligeiramente mais tarde é a vez do Benfica, outro qualificado para os oitavos da Liga dos Campeões, por via de um deslumbrante 4:3 vs. Juventus na Luz com bis de Rafa Silva, o jogador do momento pelo futebol vertiginoso. O recém-promovido Chaves apresenta um digno cartão de visita, com aquele 0:2 no José Alvalade, só que o Benfica é outra loiça e continua invicto em 2022-23 ao fim de 20 jogos, entre 16 vitórias e quatro empates. Se atendermos ao facto de que o Chaves acumula 13 derrotas seguidas na Luz, é difícil antever algo diferente que não seja o 1 no totobola.

A última surpresa do Chaves é em 1988, ano em que o Benfica até chega à final da Taça dos Campeões. Na altura, acaba 1:1 com golos de Chalana, aos 16 minutos, e Radi, aos 81. Pouco antes do empate, penálti para o Benfica. Avança Magnusson, defende Padrão. O Chaves anima-se e o búlgaro Radi faz a festa para os transmontanos. Pormenor, é o único penálti em nove falhado por Magnusson.

O dia fecha em Arouca, com a visita do Sporting, único clube português sem via verde para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões. Tudo depende de um empate vs. Eintracht Frankfurt na próxima terça-feira. Famos fer, como diria Sven-Göran Eriksson. Para chegar em condições psicológicas ao último dia na UEFA, o tal 1 Novembro, o Sporting defende o quarto lugar no interior do país. A estatística garante a vitória do Sporting, com cerca de zero pontos perdidos em Arouca nos cinco jogos anteriores. É o único estádio com 100 % de aproveitamento na 1.ª divisão e muito se deve ao avançado argelino Slimani, autor de dois golos salvadores in extremis em 2014 e 2015.

Calendário

Sexta-feira

Paços (17)-Marítimo (18)

Sábado

Santa Clara (16)-FC Porto (2)

Benfica (1)-Chaves (10)

Arouca (11)-Sporting (4)

Domingo

Portimonense (8)-Estoril (9)

Boavista (7)-Vizela (13)

Casa Pia (5)-Rio Ave (12)

Gil Vicente (15)-Braga (3)

2.ª feira

Vitória SC (6)-Famalicão (14)

