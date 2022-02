Há um Barcelona vs Atlético este domingo e é obrigatório evocar o craque português, vencedor da Taça do Rei e finalista da Taça das Taças pelos dois clubes.

Jorge Mendonça, que fenómeno

Rui Miguel Tovar Há um Barcelona vs Atlético este domingo e é obrigatório evocar o craque português, vencedor da Taça do Rei e finalista da Taça das Taças pelos dois clubes.

Histórias de outros tempos, em que a rigidez geográfica é alicerçada pelas fronteiras: quando o português comum dá o salto a Espanha e tem obrigatoriamente de trazer para a família um de nove presentes entre caramelos e guloseimas várias, fruta enlatada, Coca-Cola, Fanta, roupa da Zara, sapatos de vela, botas Sendra, bonecos da Famobil e jogos de mesa como o Cluedo. Os mais turistas fazem isso e ainda se gabam de ter experimentado os luxos do El Corte Inglés. Os outros, ainda mais aventureiros, instalam-se e fazem pela vida.

Como Jorge Mendonça, dono de uma série de marcas como o primeiro português a jogar numa 1.ª divisão europeia, o primeiro português a sagrar-se campeão nacional no estrangeiro, o primeiro português a marcar numa final europeia por uma equipa estrangeira, o primeiro português a ganhar uma Taça nacional no estrangeiro e por aí fora. Já está a ver o filme, não está? Tudo isto antes da chegada do homem à Lua. Que mestre.

Produto da gloriosa África colonial, a vida e obra de Jorge Mendonça começa em Luanda, onde o pai é figura proeminente como jogador e, depois, treinador do Sporting local. O futebol entra-lhe cedo, ora pela mão do pai, ora através dos irmãos mais velhos. "Durante anos, anos e anos, o meu sonho era jogar no Sporting. Primeiro no de Luanda, depois no de Portugal. Se fosse ao lado dos meus irmãos João e Fernando, melhor ainda."

O cenário passa a ser real, a partir do momento em que a família se muda para Lisboa e o Sporting interessa-se pelos seus serviços. Jorge faz dois anos em Alvalade, o último dos quais pelos juniores. É campeão regional e nacional. A sua elegância é descrita pelos jornais da época como um diamante em bruto, cheio de força e técnica, uma mistura pouca vista e, está claro, explosiva. No campeonato nacional, a concorrência é ultrapassada com relativa facilidade e nem a final é um obstáculo complicado, como explica o 7:1 à Académica (5:0 ao intervalo, facto que motiva substituição de guarda-redes da Académica). Autor do 1:0 e do 2:0 aos 8 e 11 minutos, Jorge Mendonça é eleito o homem do jogo com a maior naturalidade.

A sua categoria dá que falar por esse país fora. Na hora de dar o salto para os seniores, há quem o deseje ainda e sempre no Sporting, há quem fale num empréstimo para rodar. Humilde e consciente do que lhe rodeia, Jorge Mendonça admite a saída sem drama. "Não havia lugar para mim naquele Sporting, estava tapado por dois craques de craveira internacional: um era Vasques, o outro era Travassos. Tanto um como outro tinham mais experiência e sabiam mais que eu." O Sporting negoceia-o então para Braga. A época desportiva acaba em Março e Jorge inscreve-se ainda no Deportivo, na Corunha, para evitar a descida à 3.ª divisão. Outros tempos.

Os seis jogos no Depor abrem os olhos a muito boa gente em Espanha. Um dos clubes mais interessados é o Atlético Madrid e o negócio faz-se num ápice. "Nem pensei duas vezes, era a oportunidade de uma vida." E que vida. Estamos a falar de Jorge Mendonça, com apenas 19 anos. Todo o futuro pela frente e já no Atlético Madrid, campeão espanhol em 1950 e 1951. A chegada do português é recebida pelos adeptos do Atlético com relativa distância. Afinal, trata-se de um miúdo ainda sem provas dadas. Depressa dará que falar. Na estreia, um golo do Oviedo no Metropolitano (2:0). No segundo jogo, bis ao Drumcondra para a Taça dos Campeões (8:0). No terceiro, mais um golo, em Valencia. No quarto, outro, vs Real Sociedad. "A adaptação não me custou nada. Cheguei e marquei logo. O ataque era formado pelos extremos Miguel e Collari mais os interiores Vavá e Peiró. Eu era o avançado-centro, o número 9."

No arranque da segunda época ao serviço do Atlético Madrid, em 1959-60, o destino prega uma partida a Jorge Mendonça. "Abrimos o campeonato em Las Palmas e fui expulso. Ouvi um fuera por razões que desconhecia. Não fiz nada. Nada mesmo. No voo para Madrid, o árbitro voou connosco e desculpou-se: 'se não te expulsasse, não saíamos de lá vivos.'" A verdade é que Jorge só volta a calçar já na segunda volta, quando marca quatro golos, dois deles num 6:1 ao Betis. A partir de 1960-61, o mundo de Jorge dá um inacreditável salto de qualidade com a conquista da Taça Generalíssimo, actual Taça do Rei. “Ganhámos 3:2 no Chamartín. Na altura, as finais da taça eram na capital e era comum serem no estádio do Real Madrid. Marquei o 3:1. A alegria era tanta que saí coxo nos festejos do golo. A malta toda saltou para cima de mim e fui a cambalear para o meio-campo.” A vitória apura o Atlético para a Taça das Taças 1961-62 e é aí que Jorge Mendonça dá espectáculo. É o melhor marcador europeu da sua equipa, com seis golos, um dos quais na finalíssima com o Tottenham, em Estugarda (3:0).

Títulos à parte, o melhor ano de Jorge Mendonça é o de 1965. Em Março, é seu o golo solitário a quebrar a invencibilidade do Real Madrid em Chamartín para a 1.ª divisão. "Eles não perdiam há 131 jogos, desde 1957. Garanto-lhe, não fiz nada de jeito nesse jogo mas aquele remate de primeira saiu-me particularmente bem." Em Setembro 1965, Jorge Mendonça levanta o estádio com três golos ao Dínamo Zagreb para a Taça das Taças, no Metropolitano. "A loucura foi tal que os adeptos invadiram o campo e levaram-me em ombros até aos balneários. E queriam levar-me a casa, que era ali perto do estádio."

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Ao fim de nove épocas no Atlético Madrid, com 91 golos à mistura, Jorge Mendonça muda-se para Barcelona. É uma transferência do best. Mais um feito, o primeiro português no Barça. "O presidente Vicente Calderón chamou-me a casa e estava lá o presidente do Barça [Llaudet]. Eles já tinham negociado e só faltava a minha assinatura. Na altura, estava lesionado e não foi uma negociação muito ética, enfim." Jorge Mendonça levanta mais uma Taça de Espanha, novamente à custa do Real Madrid. "Ganhámos, ainda por cima no Vicente Calderón, casa do Atlético Madrid e espécie de segunda casa para mim."

A conquista vale a entrada na Taça das Taças 1968-69. Jorge Mendonça marca dois golos ao Lugano, na primeira eliminatória, e joga a final como suplente. "Foi uma final raríssima, em que jogámos muito melhor, criámos mais ocasiões mas sofremos o 1-0 aos 30 segundos e isso abalou-nos. Entrei ao intervalo, porque vinha de lesão, e foi o meu último jogo pelo Barça. Daí fui para o Maiorca, onde só fiz cinco jogos até romper o menisco. E abandonei a carreira." No total, mais de 300 golos. Além dos títulos de campeão espanhol e a Taça das Taças pelo Atlético Madrid. Um português com queda para o golo.

(Autor escreve de acordo com o antigo Acordo Ortográfico.)

