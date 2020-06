Jorge Jesus vai permanecer mais uma época nos brasileiros do Flamengo, até junho de 2021, anunciou hoje o treinador português de futebol na sua página no Instagram.

Jorge Jesus renovou com Flamengo por mais uma época

Lusa Jorge Jesus vai permanecer mais uma época nos brasileiros do Flamengo, até junho de 2021, anunciou hoje o treinador português de futebol na sua página no Instagram.

"Meus representantes chegaram a um acordo hoje com diretoria do Flamengo para renovação de meu contrato por mais um ano. As minhas relações de amizade com todos jogadores, estrutura do clube e nação 'rubro-negra' foram determinantes para tocar meu coração e falaram mais alto em minha decisão. Obrigado a todos pelo carinho, pelo reconhecimento e apoio ao nosso trabalho", escreveu o treinador.

Jorge Jesus, de 65 anos, chegou ao clube brasileiro em junho de 2019, tendo, desde então, conquistado o Brasileirão, a Taça Libertadores, a Supertaça sul-americana, a Supertaça do Brasil e ainda a Taça Guanabara, a primeira volta do estadual Carioca.





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.