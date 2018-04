O treinador da equipa de futebol do Sporting, Jorge Jesus, pediu hoje "paz e sossego" para fazer face às "importantes batalhas" neste final de temporada e disse que vai cumprir o contrato que tem com 'leões', até 2019.

Jorge Jesus pede “paz e sossego” e lembra que o Sporting “é o mais importante”

Na antevisão da partida com o Portimonense, para a 32.ª jornada da I Liga, Jesus foi questionado sobre a reunião que teve esta semana com o presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, e com a administração da SAD, poucas semanas depois do diferendo que opôs o líder 'leonino' aos jogadores do plantel.

"Tudo o que se passou na reunião fica entre treinador e administração da SAD. Falámos sobre o que tínhamos de fazer. É algo que só diz respeito ao Sporting", começou por dizer.

Jesus falou sobre a relação que mantém com Bruno de Carvalho, antes de pedir "paz" no universo 'verde e branco'.

"A relação que tinha com o presidente mantém-se igual, uma relação normal entre um presidente e um treinador. O Sporting precisa de paz, de sossego. Somos todos importantes para termos um final de época com muita tranquilidade. O todo é mais importante que a soma das partes e esse todo é o Sporting. Temos batalhas muito importantes para conquistar", prosseguiu.

Por outro lado, o técnico revelou a intenção de cumprir o contrato que o liga ao clube de Alvalade até final da época 2018/19, embora deixando uma ressalva: "Tenho mais um ano de contrato e vou cumpri-lo. Quando um treinador vem para um clube, quem o contrata é o presidente. Se o treinador tiver algum problema, quem o despede é o presidente. O treinador está sempre dependente do presidente."

