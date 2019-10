Eles são os adeptos do Flamengo, o maior clube do Brasil que voltou a sonhar graças ao português. Saiba como é a vida do 'novo rei' que já não quer voltar para Portugal.

Jorge Jesus: o que ele fez para ser adorado por 40 milhões de brasileiros

Jorge Jesus está mais feliz do que nunca no Rio de Janeiro. E não pensa em voltar tão cedo a Portugal, como garantiu há dias. Naquela cidade, onde chegou em julho, tornou-se um dos homens mais famosos e mais falados.



Jorge Jesus já é adorado por 40 milhões, sobretudo cariocas, mas também outros brasileiros, todos eles adeptos do Flamengo. Até os jornalistas lhe pedem para tirar selfies no final das conferências de imprensa.

Afinal, o mister, como gosta de ser chamado, está a treinar o principal clube do Brasil, o querido ‘Mengão’, a quem tem dado muitas vitórias desde que chegou. Com ele aos comandos, o clube é agora líder isolado do campeonato brasileiro.

Jesus está "Super feliz"

Jesus tem contrato assinado até 2020, mas existe uma cláusula especial no documento que lhe permite deixar o clube, em dezembro, no final do Brasileirão.

Algo que os milhões de adeptos do Flamengo não querem e os responsáveis do clube também não. Nem Jorge Jesus, como declarou ao Jornal de Notícias, recentemente.

Aos 65 anos, o treinador diz-se “super-feliz” no Flamengo. E que está a ser “tratado muito bem” no Rio de Janeiro.







O filho vive com ele

A viver a maior parte do tempo com ele está o seu filho mais novo Mauro. Já a mulher Ivone junta-se, sempre que pode ao marido e filho, embora passe períodos grandes em Portugal.

O filho Mauro vive com o Jorge Jesus no condomínio de luxo na Barra da Tijuca.

A família habita num dos mais luxuosos condomínios da Barra da Tijuca e quando saem à rua são sempre acompanhados por seguranças. O clube disponibilizou uma equipa de guarda-costas especial para o seu mister.

Mauro parece estar a dar-se muito bem na cidade carioca, pelo que vai publicando nas redes sociais.

E não falta a uma partida no estádio, geralmente no mítico Maracanã, sempre com casa cheia para ver a equipa comandada pelo pai. Como a do dia em que o Flamengo ganhou 5-0 ao Grémio. Mauro filmou o Maracanã a vibrar. Orgulhoso colocou um "love you" por cima do pai, no video de Jesus na conferência de imprensa.

O jovem gosta de ir à praia e passear pela cidade, mostrando sentir-se em segurança. Há dias, Mauro até foi à Favela do Vidigal assistir a um combate de boxe, raramente um carioca que não pertença à favela entra lá. Nesta e noutra favela qualquer, A não ser acompanhado por gente do morro.



Época de ouro

Mais do que bem tratado, Jesus é visto praticamente como um rei devido aos bons resultados que está a ter no clube carioca e às expectativas criadas em relação à nova época, que se espera de ser de ouro em consonância com a história do Flamengo.

“Os resultados desportivos estão a encantar-me, bem como aos adeptos. A minha forma de estar vai ser 100% a defender o Flamengo, até ao último dia em que tiver contrato, porque tenho sido sempre assim”, vincou o ex-treinador de Benfica e Sporting ao diário português.

Os sonhos de Jesus

O mister mais adorado no momento no Brasil confessou ter três sonhos e todos eles dizem respeito ao clube: "Chegar à final dos Libertadores era o meu sonho. Já cheguei. Agora o segundo sonho é trabalhar para a conquistar e depois ser campeão do Brasil. Isto é o que neste momento me interessa. Tudo o resto não faz parte dos meus projetos futuros”.

A final dos Libertadores

O Flamengo vai disputar a final da ambicionada Taça dos Libertadores (correspondente à Liga dos Campeões) com os argentinos do River Plate, no próximo dia 23 de novembro, no Chile.

Se Jorge Jesus ganhar o momento, vai ser épico com o ‘Mengão’ a trazer a taça para o Rio de Janeiro, algo que não fazia há 38 anos.

O mister tornou-se no ídolo de miúdos e graúdos no maior clube do Brasil. Paula Reis/CRF

Quanto ao campeonato brasileiro, se o clube continuar a liderar isolado voltará a ser campeão, a 7 de dezembro, o que já não acontece há 10 anos. Aí a festa carioca vai espalhar-se pelo Brasil inteiro.

Estes são agora os sonhos de Jesus e dos 40 milhões de adeptos que com ele voltaram a acreditar nestas vitórias.

"Estou muito bem no Brasil"

Por tudo isto, Jorge Jesus quer continuar no Rio de Janeiro.

"Tenho todo o orgulho no meu país e em ser português, mas hoje estou muito bem no Brasil e a minha cabeça está 100% aqui, não está nada fora do Brasil e muito menos em Portugal”, garantiu ao Jornal de Notícias.

E com receio de não ter sido suficientemente claro, o mister português mais idolatrado do Brasil resumiu: “Não tenho o objetivo de regressar a Portugal. Mais: acho que dificilmente vou regressar a Portugal. Neste momento o meu foco é o Flamengo”.





