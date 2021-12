Benfica já confirmou que Jorge Jesus vai continuar ao comando da equipa da Luz.

Futebol

Jorge Jesus não vai para o Flamengo

Nos últimos dias, muito se especulou sobre um possível regresso de Jorge Jesus ao Flamengo, clube brasileiro que comandou durante um ano, entre 2019 e 2020.

Os rumores começaram quando o vice-presidente do clube, Marcos Braz, chegou a Portugal e admitiu ter tido reuniões com dois treinadores em Portugal.

Em comunicado - também em nome do treinador- o Benfica veio tirar as teimas e recusa que Jorge Jesus tenha acordo com o Flamengo para voltar ao Brasil.

"O Benfica e o seu treinador Jorge Jesus refutam cabalmente a existência de qualquer acordo com o Flamengo para a libertação da sua equipa técnica mediante entendimento entre os clubes", escrevem os encarnados.

Jorge Jesus "tem contrato com o Sport Lisboa e Benfica e está focado nos objetivos desportivos do clube, sendo manifestamente falso e descabido que tenha demonstrado qualquer vontade de regressar ao Brasil nesta altura", pode ler-se no comunicado.

O clube direciona ainda as críticas a um canal de televisão português. "O Sport Lisboa e Benfica lamenta que, na véspera de uma partida decisiva para a sua continuidade na Taça de Portugal, um órgão de informação com a chancela CNN se predisponha a disseminar informações falsas e já desmentidas em direto pelo próprio representante do Flamengo. Jorge Jesus, ao contrário do que foi divulgado pela CNN Portugal, não deseja voltar ao Brasil, mas sim voltar a ser campeão pelo Sport Lisboa e Benfica".



O Benfica joga amanhã, quinta-feira, 23, contra o FC Porto para a Taça de Portugal. A partida começa às 20h45.





















