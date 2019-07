Treinador português parece que ainda não convenceu os mais céticos.

Jorge Jesus estreia-se ao serviço Flamengo com o empate

Jorge Jesus empatou na estreia oficial pelo Flamengo com o Athlético Paranaense (1-1), em jogo da primeira mão dos quartos de final da Taça do Brasil.

O treinador luso esteve a perder, mas Gabigol, antigo avançado do Benfica, marcou e pèermitiu ao Flamengo arrancar um importante empate, neste primeiro duelo dos quartos de final da Taça do Brasil.

Quanto à prestação da equipa e ao desempenho do técnico luso, a imprensa brasileira não ficou muito satisfeita com Jorge Jesus no banco do 'rubro-negro' e fez questão de sublinhar que o Flamengo tem de "caprichar mais". Já o site do UOL abriu uma sondagem para avaliar a estreia de Jesus que também mostrou alguma insatisfação após o encontro: "Não saio satisfeito com o empate, mas na primeira parte da eliminatória é um resultado que serve mais ao Flamengo. A equipa portou-se bem", referio o técnico na conferência de imprensa depois do jogo.

Dia 17 de julho dispua-se o encontro da segunda mão no Maracanã, às 21h30, horário de Brasília, e segundo os dirigentes do Flamengo, a lotação do estádio está praticamente garantida.



