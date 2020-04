Jorge Jesus eleito melhor treinador da história do Flamengo pelos adeptos

Paul Philippe, presidente da Federação Luxemburguesa de Futebol, espera com impaciência pelo desfecho da próxima reunião da UEFA para avaliar qual as melhores medidas a adotar para o futuro do futebol grão-ducal. O dirigente e antigo selecionador mostra-se cético quanto ao retomar das competições e diz que a maioria dos clubes poderão vir a ter grandes problemas no futuro.