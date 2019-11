O executivo da Câmara Municipal da Amadora tomou a iniciativa de distinguir o treinador natural daquela cidade, com a medalha de mérito.

Jorge Jesus distinguido com medalha de mérito da Amadora

A presidente da autarquia, Carla Tavares, realçou que “foi com orgulho que no último fim de semana os amadorenses acompanharam as conquistas do treinador natural da Amadora e que irá propor ao executivo municipal que seja entregue esta distinção a este ilustre amadorense pelo trabalho desenvolvido ao longo da sua carreira desportiva.



A autarca lembrou que a Amadora é a cidade do técnico, de 65 anos, e que sempre o acarinhou ao longo da carreira desportiva feita, também na cidade, ao serviço do Clube de Futebol Estrela da Amadora.

Após a aprovação da condecoração será acordado, com o cidadão e treinador amadorense, o momento da entrega da mais elevada distinção da cidade.

Carla Tavares, expressou um sentido voto de felicitações a Jorge Jesus e referiu que “é com entusiasmo que todos os amadorenses acompanham a carreira do treinador”, que no passado fim de semana conquistou a Taça dos Libertadores e o campeonato do Brasil ao serviço do Clube de Regatas do Flamengo, um dos mais carismáticos do Brasil.



