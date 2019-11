O futuro de Jorge Jesus está longe da estar definido, mas são muitos os que dizem que poderá regressar ao futebol europeu, ao serviço de um grande. Segundo o canal televisivo argentino TyC Sports, o treinador português poderá substituir o contestado Ernesto Valverde, no Barcelona, em Camp Nou.

Jorge Jesus apontado ao Barcelona

De acordo com Padrão, ex-guarda-redes e amigo próximo de Jorge Jesus, o próximo passo do treinador natural da Amadora poderá ser a formação blau-grana. “Se Jorge Jesus ganhar a Libertadores, será contratado pelo Barcelona. Estou convencido disso”, revelou Padrão, em declarações à agência de notícias espanhola EFE.

A notícia está a dar que falar na Espanha, onde existe um enorme descontentamento à volta de Ernesto Valverde e poderia estar, aqui, desvendado o sucessor do técnico basco. Mas também na Fox Sports Brasil, onde estão a reproduzir as declarações deste amigo muito próximo de Jorge Jesus.

Esta nem é a primeira vez que o atual treinador do Flamengo é apontado ao Barcelona. Em 2015, de acordo com Octávio Machado, o treinador português era a opção de Joan Laporta, caso este vencesse as eleições pela liderança do Barcelona. Não aconteceu e Jesus perdeu aí a sua primeira oportunidade de treinar o ‘baixinho’ Messi. No entanto, essa possibilidade parece estar agora novamente em cima da mesa.

