O treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse hoje acreditar na ‘remontada’ face ao Atlético de Madrid, quinta-feira, e no consequente apuramento para as meias-finais da Liga Europa em futebol, apesar da desvantagem de 2-0 trazida de Madrid.

Desporto 2 min.

Jorge Jesus acredita na reviravolta face ao Atlético de Madrid

O treinador do Sporting, Jorge Jesus, disse hoje acreditar na ‘remontada’ face ao Atlético de Madrid, quinta-feira, e no consequente apuramento para as meias-finais da Liga Europa em futebol, apesar da desvantagem de 2-0 trazida de Madrid.

Na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da segunda mão dos ‘quartos’, o técnico disse que os ‘leões’ têm "algumas possibilidades" de discutir a eliminatória e afastar os madrilenos, frisando que “o importante é marcar primeiro”.

“Não tenho um tempo ideal para isso. Não há uma obrigação estratégica de fazer um golo logo a abrir o jogo. Temos a nossa estratégia montada, queremos fazer a ‘remontada’ e estamos a trabalhar para surpreender o Atlético”, afirmou.

Segundo Jorge Jesus, o apuramento para as meias-finais é “um sonho” para o Sporting e o objetivo é que o mesmo se transforme num pesadelo para os espanhóis.

"Acredito que temos a possibilidade de sonhar em seguir em frente na Liga Europa. Vamos partir para este jogo com o mesmo sonho, mas confiando na qualidade da equipa. Num jogo, há variantes imprevisíveis. Espero que amanhã (quinta-feira) algum jogador do Atlético de Madrid cometa erros e que o Sporting aproveite", desejou.

Diante dos madrilistas, Jorge Jesus não poderá contar com Bas Dost e Fábio Coentrão, que foram admoestados no encontro da primeira mão, mas garante que quem entrar em campo irá dar conta do recado, deixando entender que Acuña poderá ocupar o lugar do lateral esquerdo internacional português.

Em relação ao clima de tensão vivido no Sporting, Jorge Jesus garantiu que toda a equipa está concentrada no encontro diante do Atlético de Madrid e que esta situação permitiu-lhe crescer como treinador.

"O foco da equipa é o jogo. As tarefas que os jogadores têm de desempenhar é que são importantes. Serei melhor treinador amanhã. A experiência da vida dá-nos conhecimento. Para evoluir, isso é muito importante. Estamos para defender o Sporting. O Sporting é mais importante que tudo. E quando digo nós, falo de jogadores, treinador, presidente e adeptos", rematou.

Já o médio Bruno Fernandes, garante que "o balneário está como estava no início do campeonato".

"Estamos focados em trazer títulos para a instituição. Estamos numa fase decisiva nas competições europeias. Acreditamos que podemos conquistar alguma coisa", disse.

Tal como Jorge Jesus, Bruno Fernandes acredita que o Sporting tem condições para discutir a eliminatória e relembra a Roma, que terça-feira eliminou o Barcelona com uma vitória por 3-0, depois de uma derrota (4-1) na primeira mão dos ‘quartos’ da ‘Champions’.

O Sporting recebe no Estádio José Alvalade quinta-feira, pelas 20:05 horas, o Atlético de Madrid, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, que será a arbitrado pelo sérvio Mirolad Mazic.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.