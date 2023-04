O avançado cruza a sua vida com Académica, Zeca Afonso e Inter.

Jorge Humberto, o português histórico

Já lá vai o pesadelo Inter. A equipa italiana elimina FC Porto, primeiro, e Benfica, depois, na Liga dos Campeões 2022-23. Já lá vai uma semana e o Inter continua na ordem do dia. Em Itália, óbvio. E em Portugal, também. Pela dupla eliminação, pelo conceito resultadista da sua táctica e pela ligação aos portugueses desde 1961, através de Jorge Humberto.

A história da transferência do avançado da Académica para Milão é um hino ao improviso. Melhor marcador da equipa no campeonato 1960-61, com dez golos (um terço da Académica), Jorge Humberto é um jovem de 23 anos a preparar-se para os exames do 5.º ano de Medicina, quando recebe uma chamada telefónica na república (residência dos estudantes), no número 23 da Rua do Norte.

Ao telefone, um tal de Helenio Herrera a falar no interesse do Inter. Jorge Humberto não acredita e despacha-o: "Não me aborreça. Tenho mais que fazer. Os exames estão à porta." Uns minutos depois, Helenio Herrera insiste com outro telefonema. A este, Jorge Humberto solicita o envio de um telegrama a comprovar a veracidade do convite. E a verdade é que um carteiro lhe entrega o telegrama nem meia-hora depois. É assunto sério, está visto. Jorge Humberto vive uma roda-viva de emoções. Incrível, o Inter quer um português. E, atenção, não é um português qualquer.

Nas quatro épocas ao serviço da Académica, o nosso Jorge Humberto comete a proeza de marcar aos três grandes de Lisboa, sempre fora de casa. Começa a epopeia em Alvalade (Setembro 1959), continua na Luz (Setembro 1960) e desagua no Restelo (Abril 1961). Então e o FC Porto? Esse só seria apanhado em contrapé nas Antas, em Setembro 1964.

Nessa altura, já Jorge Humberto tem umas quantas histórias italianas para contar. À conta do Inter, está mais que visto. E do seu presidente, Angelo Moratti. "Era um senhor educado e elegante, que entrava sempre no balneário antes dos jogos para cumprimentar os jogadores, desejar-lhes boa sorte e entregar-lhes como prémio pessoal uma libra de ouro".

Uma libra de ouro? Bom demais. É assim a vida de Jorge Humberto em Itália. Quando estala o interesse do Inter, não há uma pessoa indiferente na república dos estudantes. E estamos a incluir José (Zeca) Afonso. Esse mesmo, o músico, que, de vez em quando, lá aparece na Rua do Norte para confraternizar. No final, há unanimidade. O convite é irrecusável. Olá se é. É o próprio que o assegura. "Com o dinheiro que ganhei em Itália, comprei um prédio de três andares em Lisboa, no Alto de São João, e ofereci 1500 contos à Académica."

Calma lá, isto do Inter é só um convite para fazer um jogo treino. "Se tudo correr bem, provavelmente vai haver uma reviravolta na minha vida." Antes da viagem para Milão, o estudante de Medicina tem de se encher de coragem para abordar o professor Fernando de Oliveira no sentido de lhe pedir autorização para adiar o exame de Patologia Cirúrgica. "Atrevi-me a ir bater à porta dele antes de ir para Itália" ao que o professor responde com "cara séria", "Vá e tenha boa sorte. Mas esteja cá antes do fim do mês".

Será? Jorge Humberto instala-se em Milão e envia um postal datado de 18 de Junho para a malta amiga. Com uma vista da Piazza della Repubblica, lê-se "Já cá estou desde ontem. Viagem rápida e confortável, jornalistas e fotógrafos à chegada, instalação no Palace Hotel e descanso neste momento para o jogo à noite. Esta manhã, recebi a visita do Suárez, que se mostrou muito simpático. Informei-o das minhas características, falou-me dos restantes colegas e ficámos amigos. Já ontem à noite eu, ele e o Herrera estivemos a conversar no restaurante do hotel. Diz à malta que o jogo é contra o Spartak, à noite, e que lhes mando muitos cumprimentos."

Na verdade, o teste é com o Sparta Praga. E corre-lhe às mil maravilhas, com três golos. Todos na primeira parte, aos 22, 30 e 41 minutos. Três dias depois, é Inter vs River Plate. Mais três dias e é Inter vs Santos de Pelé. Oportunidade de ouro para Jorge Humberto se cruzar com o Rei. Ou não? "Disse cá para mim: "Não, não. Eu, à cautela, não vou querer tudo na vida. Se isto der resultado, há-de dar. Mas vou-me embora, porque não quero estragar o que já está feito. A exibição que fiz foi mais do que convincente."

Como tem de estar em Portugal antes do final do mês, após a tal conversa com o professor universitário de Coimbra, o avançado volta para casa. Na véspera da partida, o Inter chama Jorge Humberto à sede e entrega-lhe o prémio de jogo do 4-1 ao Sparta Praga. "Deram-me 120 mil liras, que, na altura, eram seis contos. Seis contos era quatro vezes aquilo que eu recebia na Académica. Claro que me reuni com a minha malta toda, lá em Coimbra, e fizemos uma festarola."

Feito o teste universitário, aventura-se de vez para Itália. A aventura no Inter só dura uma época, ou melhor, oito jogos. E seis golos, cinco deles entre Outubro e Novembro (todos para as competições europeias). O outro é em Abril (ao Novara, para a Taça de Itália). Porquê esse período sem jogar? "Por opção do treinador Herrera, que tinha de escolher dois dos três estrangeiros do Inter, entre mim, o espanhol Luis Suárez e o inglês Hitchens. Era assim, a lei dos estrangeiros. Ainda não existia a lei Bosman."

Pois, verdade. Senão, a aventura de Jorge Humberto seria muito mais compensadora. Seja como for, vale pela experiência. "Em Milão, morava no sexto andar da Via Canonico, 59, e dividia o apartamento com o Bruno Bolchi e o guarda-redes Ottavio Bugatti, ex-Nápoles e suplente de Buffon, o pai deste da Juventus, também ele guarda-redes."

Como é Helenio Herrera? "Nos discursos antes dos jogos, ele falava com um entusiasmo tal que um indivíduo ficava embevecido a ouvir. Dizia-nos: 'Tu és capaz! Não vires a cara.' E a gente convencia-se de que era capaz." E jogar no Estádio Giuseppe Meazza? "Era extraordinário. Sentia-se o peso da responsabilidade perante um público numeroso, amigo e exigente."

Curiosidade: é no Giuseppe Meazza que Jorge Humberto aponta um hat-trick, ao Colónia (5-2), no desempate dos 16 avos de final da Taça das Cidades com Feira. O seu melhor golo, esse, é ao Hearts (1-0), na primeira mão dos oitavos-de-final. "Em Edimburgo. Numa jogada de contra-ataque, consegui controlar a bola do meio-campo à baliza contrária, driblei o guarda-redes e fiz o golo sem oposição."

Em 1962-63, o Inter de Moratti empresta-o ao Vicenza, onde permanece até 1964, com um total de cinco golos em 25 jogos de campeonato. Depois o regresso a Coimbra, à Académica, onde entrara em 1955 para os juniores. Agora, uma década mais tarde, para completar o curso de Medicina. Exerceu em Portugal e Macau, até se reformar, em 1999.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

