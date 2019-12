O jovem karateca de origem caboverdiana foi distinguido pelo segundo ano consecutivo como o melhor desportista da comuna de Differdange e encontra-se, atualmente, entre os cem melhores do mundo na sua categoria.

Jordan Neves sonha representar o Luxemburgo nos Jogos Olímpicos de Tóquio

“Representar o Grão-Ducado nos Jogos Olímpicos é um sonho que acalento há muito tempo. Se fosse possível já em Tóquio, no próximo ano, era muito bom porque será a primeira vez que o karaté vai integrar a lista das modalidades olímpicas”, revela Jordan Neves, karateca de origem caboverdiana do KC Differdange.

Com um número significativo de títulos de campeão luxemburguês conquistados em diversas categorias, Jordan viu os seus méritos reconhecidos recentemente ao ser eleito pelo segundo ano consecutivo como o melhor desportista da edilidade de Differdange.

“Sinceramente, não esperava, de novo, ser eleito o melhor desportista. Na votação participaram alguns dos melhores desportistas luxemburgueses de muitas modalidades, facto que ainda me deixa mais satisfeito”, enfatiza.

No entanto, o jovem karateca mostrou-se humilde, reconheceu que o sucesso não cai do céu e fez questão de sublinhar que este prémio não lhe pertence exclusivamente: “Neste momento de felicidade não posso esquecer todos os que me ajudaram a conquistar esta distinção. Tenhos amigos importantes e uns pais maravilhosos. Sem eles, nada seria possível. Eles sacrificam-se imenso para que nada me falte. Treino todos dias sem exceção e divido a minha vida entre os estudos e o karaté, em treinos e competições, muitas delas internacionais, que tenho de pagar eu mesmo. Esse apoio tem sido fundamental para o meu crescimento em todos os sentidos”, recorda o atleta que enalteceu também o trabalho de treinadores, clube e federação luxemburguesa de artes marciais: “O trabalho e empenho dos treinadores, dirigentes, federação, do meu clube, patrocinadores e comuna de Differdange tem sido muito importante na conquista dos melhores resultados. A todos eles o meu muito obrigado”, agradeceu o kareteca internacional pelo Luxemburgo que ocupa o 86° lugar entre a elite mundial.

Ambições bem definidas

Jordan Neves tem como grande objetivo estar nos Jogos Olímpicos, mas sabe que a tarefa não será fácil.

Apesar de ter conquistado na categoria Sénior Open em menos de 67kg o primeiro lugar na Lions Cup (única Medalha de Ouro conquistada pelo Luxemburgo), o primeiro lugar no Campeonato Europeu dos pequenos Estados em San Marino e ter vencido várias outras competições, o karateca de origem caboverdiana já colocou em prática um programa de treinos.

“Dia 24 de janeiro estarei em Paris para disputar mais uma das várias eliminatórias [que se prolongam até maio] para garantir a presença nos Jogos Olímpicos. Sei que será extremamente difícil porque são muitos os candidatos, mas tenho que dar tudo e lutar para alcançar o meu sonho”, garante ao Contacto o estudante da Internacional Sports Managemente da LUNEX, Universidade em Differdange, e único representante masculino do Grão-Ducado na prova.

Para reforçar a sua preparação, Jordan Neves passou a integrar, nos últimos meses, o clube francês do Mont Saint-Martin ao serviço do qual conseguiu obter um excelente 3° lugar na taça de França.

“Combater com maior frequência contra alguns dos melhores karatecas mundiais ajuda-me a melhorar em muitos aspetos. A preparação tem sido bastante dura e a competição suficientemente exigente para que a minha evolução continue. No entanto, tenho consciência que para chegar à maior competição desportiva do mundo tenho que ser muito forte em todos os aspetos”, concluiu.

