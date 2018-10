Desiludido por não ter sido convocado para representar o Luxemburgo nos Mundiais de karaté que terão lugar em Madrid, em novembro, o karateca já traçou como principal meta disputar a competição de Paris.

Jordan Neves sonha com Jogos Olímpicos de 2024

“Não posso enconder a minha enorme desilusão por não participar nos próximos Mundiais de karaté que se disputam em Madrid, em novembro. Resta-me aceitar a decisão dos dirigentes federativos e do selecionador e trabalhar para preparar da melhor forma as próximas competições internacionais”, confia Jordan Neves ao Contacto com a voz embargada.

“O facto de ter sofrido dois ’KO’ em combate, o primeiro em Itália e o mais recente em Berlim, correndo o risco de sofrer lesões graves, são as principais razões que os dirigentes federativos invocaram para não me convocar, o que me causa alguma estranheza”, diz. E explica: “Competi a seguir a esses ’KO’ e ganhei quase todas as provas em que participei, muitas delas internacionais, como por exemplo nos Jogos dos Pequenos Estados, em São Marino, e na Lion Cup, no Luxemburgo, nas quais demonstrei estar em grande forma, nas categorias sénior e em sub-21. Além de poder conquistar pontos importantes para o ’ranking’ mundial, acredito que poderia conseguir bons resultados em Espanha”, defende o karateca que, apesar de privado dos Mundiais de Madrid, já foi notificado para representar a seleção grã-ducal no Campeonato da Europa de Juniores, de 8 a 10 de fevereiro de 2019, em Aalborg, na Dinamarca, e o Mundial da mesma categoria, de 23 a 27 de outubro, em Santiago do Chile.

“O karaté é a grande paixão da minha vida”

Eleito várias vezes melhor desportista do Sportlycée (liceu do desporto), Jordan Neves tem o karaté como centro das suas atividades. Iniciou-se na modalidade quando a mãe o levou pela primeira vez ao ’dojo’ de Differdange aos cinco anos. Hoje continua fiel ao clube do seu coração e ambiciona fazer história o Grão-Ducado. A família, as amizades, os treinos e até os estudos estão sempre ligados à modalidade.

“O karaté é a grande paixão da minha vida”, dispara. “Por isso, tudo na minha vida gira à volta do karaté. Os meus amigos são quase todos karatecas, a minha família também está envolvida com a modalidade e agora até frequento a LUNEX, universidade em Differdange, que fica muito perto do clube – para que tudo se conjugue na perfeição”, revela Jordan, apontado como uma das grandes esperanças da arte marcial no Luxemburgo.

“Poderia ter ido para qualquer outra universidade no estrangeiro, mas aqui tenho a possibilidade de conciliar o karaté e os estudos. Quero formar-me em International Sports Managements e o facto de poder fazê-lo praticamente à porta de casa e perto do clube onde treino não poderia ser melhor”, regojiza-se o jovem de origem cabo-verdiana.

Mas Jordan é humilde e reconhece que o sucesso não cai do céu. As ajudas do clube e o apoio da família são fundamentais para o karateca que não poupa elogios à família e esforços para atingir as metas que traçou.

“Tenhos amigos importantes e uns pais maravilhosos. Sem eles nada seria possível. Os meus pais sacrificam-se imenso para que nada me falte. Treino todos dias sem exceção e divido a minha vida entre os estudos e o karaté, em treinos e competições, muitas delas internacionais que tenho de pagar eu mesmo. Esse apoio tem sido fundamental para o meu crescimento em todos os sentidos”, recorda o atleta.

Jogos Olímpicos como meta

A desilusão deu lugar à ambição e Jordan já fixou a sua principal meta: “Quero disputar os Jogos Olímpicos de Paris, em 2024, e vou iniciar já a minha preparação. Tóquio está perto e reconheço que não tenho possibilidades de lá chegar. Durante os próximos anos terei muitas competições internacionais para disputar que serão importantes para o meu percurso e crescimento. No fundo, vou ter tempo para me alinhar com o sonho que quero verdadeiramente realizar”, remata.



Álvaro Cruz

