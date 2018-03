Jordan Neves, karateca de origem cabo-verdiana e 96° da hierarquia mundial, atingiu no fim-de-semana os quartos-de-final do Open de Roterdão, na Holanda, tendo derrotado, na categoria de kumité, alguns dos melhores executantes europeus, nomeadamente o grego Xenos Dionysios, 8° do ’ranking’ mundial.

Jordan Neves prepara provas internacionais de karaté

Jordan foi eliminado pelo cazaque Assylbek Muratov, que venceu a prova.

A prova serviu de preparação para os próximos compromissos internacionais do karateca do FC Differdange, nomeadamente o Open de Rabat, em Marrocos, que se disputa de 6 a 8 de abril.

Depois da prova no norte de África, destinada apenas aos cem melhores karatecas mundiais de cada categoria, Jordan Neves segue para Kobe, no Japão, onde vai disputar o Campeonato do Mundo Universitário, que terá lugar de 19 a 22 de julho.

