O karateca de origem cabo-verdiana Jordan Neves conseguiu mais uma proeza na modalidade. Este domingo, e pela primeira vez, conseguiu arrecadar o título de campeão do Luxemburgo nas categorias Open e -70 quilos, ambas em seniores, ao derrotar na final dos dois combates o mesmo oponente: Philippe Biberich.

Jordan Neves é o rei do karaté no Luxemburgo

"Estou muito contente por ter ganho pela primeira vez a medalha de ouro nas duas categorias, ao mesmo tempo. No ano passado só ganhei a categoria Open e agora as duas. Isto é o resultado do trabalho conjunto com as pessoas que me têm acompanhado, com o meu clube [KC Differdange], que ficou, por equipas, em segundo lugar", começa por dizer Jordan Neves.



Quanto às duas finais do campeonato luxemburguês, em Strassen, Jordan Neves não deu qualquer hipótese ao "amigo" Philippe Biberich (KC Walferdange), vencendo por 1-0 na mais importante de todas as categorias, Open (em que é permitido combates entre lutadores de diferentes pesos) e por 7-2 na categoria -70 quilos.



"É um bom adversário. Já nos conhecemos de cor e, apesar de amigo, quando estou no tapete, tenho de esquecer isso. Aí é uma questão de mentalidade e se quero ganhar não posso ser mais ou menos amigo em função de quem tenho pela frente", diz Jordan Neves.



Para o presidente do KC Differdange, Charlé Fred, a prestação do karateca acabou por mostrar mais uma vez que Jordan Neves é atualmente "o atleta de topo" no Luxemburgo. "Isso é muito importante para ele, para a sua mentalidade, mas também para o nosso clube, tendo em conta que os mais pequenos veem no Jordan Neves uma referência", diz Charlé Fred. "É por isso que hoje, depois dos seus combates, ele ficou a preparar os mais novos para os combates desta tarde", acrescenta.

Jordan combate em Xangai no dia 7 de dezembro



Esta brilhante prestação é encarada pelo clube como uma preparação para o próximo desafio. Sem apoio da federação luxemburguesa, o KC Differdange financia a viagem Jordan Neves a China, para onde parte no dia 3 de dezembro para participar no torneio de Xangai, que faz parte da série A do circuito internacional de karaté.

Os combates vão ter lugar no fim de semana entre 7 e 9 de dezembro, e Jordan vai entrar em ação logo na sexta-feira. Diz que vai confiante e que não quer ficar logo pelo caminho. "Não vou para sair logo nos primeiros combates. O meu adversário sou eu mesmo e, por isso, parto com a mentalidade de que tudo é possível, que tudo depende de mim. Vou motivado com as duas medalhas de ouro, o que confirma que posso crescer ainda mais e com as melhores intenções de ir o mais longe possível", augura.



Com o domínio absoluto no Luxemburgo, para quando uma maior frequência nas grandes competições? "Ele tem apenas ainda 19 anos e não convém lançá-lo de qualquer maneira nas grandes competições. Com esta idade, nas grandes competições há o perigo de perder muita moral e o mais importante será nesta fase participar em torneios mais pequenos, onde ele possa ter a oportunidade de libertar ainda mais o seu potencial", responde o presidente do KC Differdange, Charlé Fred, sem descurar a preparação para o campeonato da Europa, em 2019, e futuramente as presenças nos campeonatos do mundo.