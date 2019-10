O karateca vai agora participar no campeonato do mundo de sub21, em Santiago de Chile, entre 23 e 27 de outubro.

Jordan Neves conquista grande prémio de karaté da República Checa

O karateca luxemburguês de origem cabo-verdiana Jordan Neves voltou a arrecadar, este fim de semana, mais um título, desta vez internacional, na República Checa.

Jordan Neves é o rei do karaté no Luxemburgo O karateca de origem cabo-verdiana Jordan Neves conseguiu mais uma proeza na modalidade. Este domingo, e pela primeira vez, conseguiu arrecadar o título de campeão do Luxemburgo nas categorias Open e -70 quilos, ambas em seniores, ao derrotar na final dos dois combates o mesmo oponente: Philippe Biberich.

Na final da categoria sénior -67 quilos, Jordan Neves venceu o anfitrião Jan Matejka (República Checa) por 3-1, conquistando a medalha de ouro do Grande Prémio Europeu de karaté de Pilsen, na República Checa.

Jordan Neves é o atual campeão do Luxemburgo nas categorias Open e -70 quilos.

O campeonato internacional contou com mais de 900 atletas de diversos países. O Luxemburgo fez-se representar com 17 karatecas, tendo arrecadado, ao todo, três medalhas de ouro e quatro de bronze.

Jordan Neves, ao centro, com a medalha de ouro conquistada no fim de semana. Foto: Jordan Neves Karate

Esta participação do karateca do KC Differdange acaba por ser uma preparação para a participação no Campeonato do Mundo sub21, a ter lugar entre 23 e 27 de outubro, no Chile.

Além de Jordan Neves, está também confirmada a presença de outra atleta de origem cabo-verdiana a representar o Luxemburgo, Anyssa Martins.