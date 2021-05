O presidente da equipa de andebol sofria de doença prolongada.

John Scheuren, presidente dos Red Boys Differdange, morreu aos 58 anos

John Scheuren, presidente dos Red Boys Differdange, morreu este fim de semana, aos 58 anos, vítima de doença prolongada. A notícia foi avançada pela Federação Luxemburguesa de Andebol.

Scheuren era presidente da equipa de andebol de Differdange há cinco temporadas, tendo sucedido a Gast Seil, em 2016. "Com John Scheuren, o andebol luxemburguês perde uma grande personalidade cedo demais. Esteve envolvido no andebol em Differdange e na FLH durante décadas e deixa agora uma grande vazio"", escreveu a federação na sua mensagem no Facebook.

Também na página do clube no Facebook, os Red Boys prestaram condolências à família e lamentaram a partida de Scheuren para um "inimigo demasiado poderoso. Nunca te esqueceremos. Obrigada por tudo, escreveram os responsáveis do clube.





