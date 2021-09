O Luxemburgo esteve representado por um único atleta nesta edição dos Jogos Paralímpicos.

Jogos Paraolímpicos de Tóquio

Ministro do Desporto agradece "trabalho exemplar" de Tom Habscheid

O Luxemburgo esteve representado por um único atleta nesta edição dos Jogos Paralímpicos.

O ministro do Desporto, Dan Kersch, agradeceu numa nota enviada às redações a representação de Tom Habscheid nos Jogos Paraolímpicos de Tóquio.

"Após um nível de luta muito elevado, alcançou um bom 4º lugar nos Jogos Paraolímpicos de Tóquio. Na véspera da cerimónia de encerramento e numa competição difícil, este 4º lugar é uma recompensa por todos os esforços feitos ao longo de muitos anos", disse Kersch.

"Depois dos títulos de vice campeão mundial e vice campeão europeu, acabou de demonstrar que o seu lugar entre a elite mundial é mais do que merecido. Obrigado, Tom, por representar o Luxemburgo na cena internacional e pelo seu trabalho exemplar na promoção da imagem do Luxemburgo no estrangeiro", lê-se na declaração.

O lançador de peso luxemburguês também já conquistou uma medalha de prata no Campeonato Europeu de 2014 em Swansea, País de Gales, reclamando uma medalha de prata e uma de bronze no Campeonato Europeu de 2016 em Grosseto, Itália, e havia competido nos Jogos Paraolímpicos de 2016 no Rio de Janeiro.

Tom, também conhecido por "Tommy" ou "Iron Tom", nasceu sem o fémur na perna esquerda devido a deficiência femoral focal proximal. Em 2020 trabalhava no Centro Nacional do Audiovisual em Dudelange, Luxemburgo.



