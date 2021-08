A atleta portuguesa ficou em segundo lugar do pódio no triplo salto e bateu ainda o recorde nacional da especialidade.

Jogos Olímpicos

Patrícia Mamona ganha medalha de prata em Tóquio

Redação A atleta portuguesa ficou em segundo lugar do pódio no triplo salto e bateu ainda o recorde nacional da especialidade.

A portuguesa Patrícia Mamona venceu a medalha de prata no triplo salto e voltou hoje a bater o novo recorde nacional da especialidade, ao conseguir 15,01 metros, na quarta tentativa da final da disciplina dos Jogos Olímpicos Tóquio2020.

Piscina de água a ferver Patrícia Mamona está na final do triplo salto. Julie Meynen, a nadadora luxemburguesa, conseguiu um excelente terceiro lugar nos 50 metros livres, mas despediu-se de Tóquio. Foi, porém, da piscina que a polémica emergiu nos JO. Para quem quis ouvir.

No primeiro ensaio da final, Patrícia Mamona, de 32 anos, já tinha hoje melhorado em 25 centímetros, para 14,91 metros, a sua melhor marca nacional, que estava nos 14,66, alcançados em 09 de julho último, na etapa da do Mónaco da Liga de Diamante.

A saltadora cumpre a sua terceira presença em Jogos Olímpicos, depois do sexto posto no Rio2016 e do 13.º lugar em Londres2012.

Veja as imagens da prestação da atleta portuguesa

