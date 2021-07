O atleta português vence o bronze na categoria de -100 quilos mas disse que queria mais. "Vou trabalhar para o ouro em Paris", prometeu o bicampeão mundial que dedicou a vitória à sua mãe.

Desporto 17

Jogos Olímpicos

Judoca Jorge Fonseca conquista primeira medalha portuguesa em Tóquio

Redação O atleta português vence o bronze na categoria de -100 quilos mas disse que queria mais. "Vou trabalhar para o ouro em Paris", prometeu o bicampeão mundial que dedicou a vitória à sua mãe.

O judoca Jorge Fonseca conquistou hoje o bronze na categoria de -100 kg dos Jogos Olímpicos Tóquio2020, ao bater o canadiano Shady Elnahas por waza-ari, alcançando a primeira medalha de Portugal neste campeonato e a 25.ª medalha do desporto português em Jogos Olímpicos.





Depois de dois títulos mundiais, os primeiros da história do judo português, e uma medalha de bronze em Europeus, o atleta do Sporting, que no Rio2016 tinha sido 17.º, garantiu a sua primeira medalha olímpica, ao pontuar para waza-ari a 39 segundos do fim.

Apesar de ser o responsável pela estreia da bandeira portuguesa num pódio de Tóquio 2020, Jorge Fonseca confessou que sonhava mais alto. “É saboroso [o bronze], mas não estou feliz, queria mais. Trabalhei para o ouro. Era o meu grande objetivo e trabalhei bastante. Não correu como eu queria, mas agora é trabalhar para a próxima”, afirmou à RTP, citado pelo Observador.

"Queria tanto esta medalha e não sabia o que fazer, estava desesperado. Vou trabalhar para ir buscar o ouro a Paris", prometeu Jorge Fonseca, citado pelo Diário de Notícias. "Sou bicampeão do mundo, eu trabalho para o ouro, não para o bronze. Vou trabalhar para o ouro em Paris", reafirmou o atleta contando que durante a prova nas meias-finais ficou com cãibras, uma situação que sucede quando está nervoso.

Exigir medalhas refastelados no sofá Com as Olimpíadas toda a gente parece exigir medalhas aos atletas portugueses. Mas ninguém se lembra deles durante quatro anos.

No final agradeceu ainda "aos portugueses que o apoiaram e ficaram acordados para me ver", tendo também dedicado a medalha à sua mãe. "Força Portugal", disse.

Jorge Fonseca e a forma como o desporto, que não o futebol, é muito maltratado em Portugal. Estes atletas para chegarem ali passam pelo cabo das tormentas. São todos, medalhados ou não, verdadeiros heróis. pic.twitter.com/lFq5AsdpWg — Blessing Lumueno (@BlessingMSL) July 29, 2021

Na história dos jogos olímpicos, Portugal passou assim a contar quatro medalhas de ouro, oito de prata e 13 de bronze, três das quais no judo, por Telma Monteiro (-57 kg) no Rio2016, e Nuno Delgado (-81 kg) em Sydney2000, e, agora, Jorge Fonseca em Tóquio.





Jeff Henckels eliminado no tiro ao arco Henckels era o único luxemburguês em prova esta quinta-feira nos Jogos Olímpicos, em Tóquio.

Veja as melhores imagens do combate que deu o bronze a Jorge Fonseca (as primeiras) , e dos anteriores confrontos com o russo Niiaz Iliasov e com o sul-coreano Cho Guham:

17 AFP

Fotogaleria Faça deslizar a página até abaixo para ver mais imagens. AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP AFP Oliver Weiken/dpa AFP AFP AFP AFP

com Lusa

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.