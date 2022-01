Venda de bilhetes ao público em geral foi cancelada devido à atual situação pandémica da covid-19.

Pequim2022

Jogos Olímpicos de Inverno só para espectadores convidados

Lusa O Comité Olímpico Internacional (COI) anunciou que só vão ser autorizados grupos específicos de espectadores nos Jogos Olímpicos de Inverno Pequim2022, cancelando a venda ao público de bilhetes devido à atual situação pandémica da covid-19.

"Para garantir a segurança de todos os participantes e espetadores, decidiu-se que os bilhetes já não vão ser vendidos, mas sim entregues, através de um programa especial, a grupos de espetadores para estarem 'in situ' durante as provas", lê-se em comunicado.

Segundo o COI, estas medidas vão ser válidas para a competição prevista para entre 04 e 20 de fevereiro e também para os Jogos Paralímpicos de Inverno, agendados para entre 04 e 13 de março.

Inicialmente, a organização tinha decidido vender apenas bilhetes a habitantes da China para diminuir os riscos de contágio do coronavírus SARS-Cov-2. Pequim endureceu o controlo nos acessos à cidade após ter sido detetado no sábado um contágio por transmissão local da variante Ómicron do coronavírus. O país tem atualmente 3.494 casos ativos no seu território continental.

Os Jogos de Inverno vão disputar-se numa restrita 'bolha sanitária', da qual os desportistas e restantes participantes não poderão sair.

Os EUA, Canadá, Reino Unido e Austrália anunciaram recentemente o boicote à competição em Pequim, devido aos abusos dos direitos por parte da nação chinesa contra as minorias étnicas.

