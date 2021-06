Uma espécie de Olimpíadas

Tendo em conta os falhanços olímpicos de Paris e Saint Louis, os Jogos Olímpicos atravessaram uma crise existencial. Os gregos quiseram que as Olimpíadas ficassem para sempre na sua terra-natal. Os Jogos Pan-Helénicos foi o sucedâneo que se arranjou. Um sucesso, que acabaria por marcar o futuro dos Jogos Olímpicos, que manteve o seu condão universalista.

Luís Pedro Cabral

Em comparação com as hecatombes organizativas dos Jogos Olímpicos de Paris (1900) e de Saint Louis (1904), as primeiras Olimpíadas pós-Antiguidade, na Grécia, em 1894, tinham sido exemplares. Esta conjugação de factores tinha deixado o Comité Olímpico Internacional à beira de um ataque de nervos e os gregos com uma ideia peregrina, que não se concretizou por um fio: levar os Jogos Olímpicos para a Grécia, para sempre. Foi por isso que o barão de Coubertin recebeu certo dia uma alta-representação diplomática grega, maior que qualquer comitiva olímpica. Convencendo-se o barão convencia-se o Comité Olímpico Internacional, já que um e outro, em matéria de decisão, eram a mesma coisa. A diplomacia helénica jogou repetidamente o seu ás de trunfo, dramatizando as consequências. A própria continuidade das Olimpíadas estaria em jogo se estas não regressassem a casa sãs e salvas pela comprovada capacidade de organização grega.



O barão hesitou. De um lado pesavam os argumentos gregos - que traziam inclusivé um projecto de lei, assinado por todo o Governo da Grécia -, do outro, o universalismo que sempre tinha defendido para os Jogos Olímpicos. Após longa cogitação, para greco-desilusão, esta proposta seria recusada. Mas os gregos tinham um plano alternativo. Já que as Olimpíadas não podiam incluir-se definitivamente no PIB grego, a Grécia propunha então a realização dos Jogos Pan-Helénicos, a realizar-se de quatro em quatro anos, a meio do pousio olímpico, com o mesmo formato dos Jogos Olímpicos, os mesmos atletas, os mesmos países, a mesma duração, no Estádio Olímpico de Atenas, com as mesmas características, quase todas as modalidades, só que com duas diferenças: não se chamariam Jogos Olímpicos, pois seriam Pan-Helénicos, e as marcas a homologar, La Palisse, não podiam ser consideradas olímpicas. E que tal, senhor barão, marcar já o evento para 1906, para comemorar os 10 anos da primeira Olimpíada da era moderna? Salomónico, o barão concordou. Vamos a isso, senhores anfitriões naturais dos Jogos Pan-Helénicos.

E assim começou a brevíssima história destes Jogos Olímpicos que não eram Jogos Olímpicos e não deixavam de ser. A Grécia, apostando na continuidade de broncas de organização em futuras olimpíadas, jogava com o tempo. Os Jogos Pan-Helénicos reuniram em Atenas 22 países e perto de 700 atletas. Quanto à organização, o próprio barão de Coubertin veio mais tarde admitir que esta encheu de vergonha os exemplos que Saint Louis e Paris deram ao mundo. Nem de propósito, os grandes vencedores dos Pan-Helénicos foram a França, com 40 medalhas, 15 de ouro, seguida pelos EUA, com 25 medalhas, 15 de ouro.

Exactamente como havia acontecido em 1896, os gregos queriam ganhar a todo o transe. Por isso, resgataram das brumas do Antiguidade algumas disciplinas da velha Olímpia, para não lhe chamar olímpicas. Como os franceses e os norte-americanos estavam em forma, como dizer... pan-helénica, foram "inventadas" modalidades que servissem ao ADN grego. O grande herói grego seria Nicolaos Georgantas que, por falta de antecedentes, bateu o recorde absoluto do lançamento da pedra. Os gregos não conseguiriam o primeiro lugar no pan-pódium, mas, no final, conseguiram vincar os seus créditos de organizador. As delegações e os atletas participantes nos Jogos Pan-Helénicos foram unânimes em considerar a organização a todos os títulos exemplar, aconselhando o COI a fazer regra deste exemplo nos próximos eventos olímpicos. Os Jogos Pan-Helénicos conquistaram o seu beneplácito do barão de Coubertin. Mas esta seria a primeira e última edição deste evento. Com as sucessivas crises políticas e económicas no país, a ideia morreu nas exóticas praias gregas. No entanto, os Jogos Pan-Helénicos marcaram um enorme salto qualitativo nos Jogos Olímpicos do futuro. Essa enorme responsabilidade, sem dúvida olímpica, cabia à Grã-Bretanha, em 1908.

