O Luxemburgo fez história, em Minsk, na segunda edição dos Jogos Europeus, que terminou no domingo, com a conquista das três primeiras medalhas, uma de prata e duas de bronze.

Jogos Europeus: Três medalhas históricas para o Luxemburgo

A prata de Gilles Seywert, no tiro ao arco, foi a maior surpresa.



Um patamar abaixo, Ni Xia Lian, no ténis de mesa, e Jenny Warling, no karaté, alcançaram o bronze.

Jenny Warling, atual campeã da Europa na categoria de -55kg, não foi além do terceiro lugar do pódio, depois de ter recebido um violento golpe na cara durante o combate de acesso às meias-finais com a bielorrussa Irina Sharykhina

A jovem atleta, de 25 anos, do clube de karaté de Walferdange, acabou por dar entrada no hospital, bastante maltratada. A forte pancada sofrida afastou-a da luta pelo ouro.

Dos três luxemburgueses medalhados, só Ni Xia Lian, de 56 anos, é que garantiu a qualificação direta para os Jogos Olímpicos de Tóquio em 2020. Será a quinta presença de Ni Xia Lian nas olimpíadas, depois das edições de 2000, 2008, 2012 e 2016.

A veterana jogadora, de origem chinesa, tem nacionalidade luxemburguesa desde o ano 2000.

Avelino Gomes