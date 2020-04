Jogos dos Pequenos Estados em Andorra cancelados

O Comité Olímpico do Principado de Andorra anunciou na quarta-feira o cancelamento da edição de 2021 dos Jogos dos Pequenos Estados Europeus que provavelmente só se voltarão a disputar dois anos depois, em Malta.

Os Jogos dos pequenos Estados europeus, que se realizariam em Andorra no próximo ano, foram cancelados esta semana. Uma decisão tomada pelo Comité Olímpico do Principado que garantiu que a competição se realizará numa data posterior.



André Hoffmann, Presidente do Comité Olímpico do Luxemburgo, ficou surpreendido com a notícia: "Fomos notificados por correio que se realizaria uma reunião em 23 de Abril para confirmar que os jogos serão adiados. Isto é surpreendente porque não tínhamos recebido qualquer indicação desse tipo até hoje".

Ainda não foi fixada qualquer data para o adiamento dos Jogos dos Pequenos Estados. A próxima edição está prevista para 2023, em Malta.

