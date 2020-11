Os jogos de futebol da Liga BGL foram novamente interrompidos por decisão da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), depois de terem recomeçado no passado domingo.

Jogos da Liga BGL novamente interrompidos

Em comunicado, o conselho de administração da federação refere que, tendo em conta as novas medidas anunciadas pelo Governo (ainda por aprovar no Parlamento), a competição vai parar imediatamente e até ao fim do ano.

A mesma medida é aplicada para o campeonato de futebol feminino, refere a FLF. Após 15 de dezembro, data limite do novo confinamento parcial, se não houver uma nova 'lei covid' todas as equipas poderão regressar aos treinos e disputar jogos amigáveis.

Os jogos da Liga BGL das outras divisões, como o campeonato feminino e de futsal vão recomeçar no dia 10 de janeiro. Os campeonatos infantis e juvenis recomeçam uma semana mais tarde, a 17 de janeiro.



