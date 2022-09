Luxemburgo pretende reduzir o consumo energético no próximo inverno, a par com todos os países da UE.

Futebol

Jogos da liga BGL mudam de hora para poupar eletricidade

Susy MARTINS

A Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) decidiu antecipar os jogos da Liga BGL de futebol em uma hora.

Os encontros, disputados tradicionalmente aos domingos às 16h, passam a começar às 15h. A medida entra em vigor a partir de 9 de outubro.

A decisão foi tomada em conselho de administração da FLF e comunicada aos clubes via email.

O organismo quer assim contribuir para a campanha nacional de redução energética, ao diminuir o consumo de eletricidade nos terrenos de futebol.

Piscinas mais frias e edifícios às escuras. O plano da Cidade do Luxemburgo para o inverno Ruas e edifícios do município vão estar menos iluminados e luz será reduzida uma hora. De acordo com os cálculos, vai reduzir o consumo anual em 8%.

A par com os Estados-membros da UE, o Luxemburgo pretende reduzir o consumo energético no próximo inverno, tendo lançado uma campanha de poupança energética nos edifícios do Estado e nas autarquias.

