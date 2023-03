A liga luxemburguesa está de volta após os compromissos da seleção.

Futebol

Jogos da BGL regressam no domingo

Henrique DE BURGO A liga luxemburguesa está de volta após os compromissos da seleção.

A 23.ª jornada da Liga BGL de futebol joga-se este domingo, com todas as partidas marcadas para as 16h, depois da pausa devido aos compromissos da seleção nacional.



Entre os principais jogos, o F91 Dudelange visita o Differdange, o Racing recebe o Niederkorn e o Hesperange vai jogar no terreno do Mondorf.

Nos restantes embates jogam-se o Mondercange - Hostert, Strassen - Jeunesse, Titus Pétange - Wiltz e Etzella - Rosport, Fola - Käerjeng.

O campeonato é liderado pelo Hesperange, com 57 pontos, seguido pelo F91 Dudelange, com 54 e pelo Niederkorn, com 48. O Etzella é último, com 12 pontos.

