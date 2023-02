A partida que vai opor a seleção portuguesa de Roberto Martinez aos ‘leões vermelhos’ de Luc Holz está marcada para 26 de março, às 20h45.

Jogo Luxemburgo-Portugal tem lotação esgotada

Susy MARTINS

O jogo entre as seleções do Luxemburgo e Portugal, que se realiza a 26 de março no estádio do Luxemburgo, vai ter lotação esgotada.

No site da Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF) pode ler-se que já não é possível adquirir bilhetes para assistir a este jogo de qualificação para o campeonato europeu de futebol, em 2024.

A partida que vai opor a seleção portuguesa, orientada pelo selecionador Roberto Martinez, aos ‘leões vermelhos’ de Luc Holz está marcada para 26 de março, com início às 20h45.

Os preços dos bilhetes à venda variavam entre 100 e 600 euros, uma vez que a FLF não vendeu ingressos somente para o jogo com Portugal, mas um pacote de cinco jogos para todos os encontros de apuramento da seleção luxemburguesa disputados no Estádio do Luxemburgo.

Portugal e Luxemburgo integram o grupo J de qualificação para o Euro 2024, que se vai disputar na Alemanha.



