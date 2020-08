O jogo inaugural entre o Racing FC Union Luxembourg (RFCUL) e Progrès Niederkorn, marcado para a próxima sexta-feira 21 de agosto, foi adiado para uma data posterior, após terem sido detetados vários casos de covid-19 no Racing.

Jogo inaugural adiado. Vários casos de covid-19 no Racing

Redação O jogo inaugural entre o Racing FC Union Luxembourg (RFCUL) e Progrès Niederkorn, marcado para a próxima sexta-feira 21 de agosto, foi adiado para uma data posterior, após terem sido detetados vários casos de covid-19 no Racing.

A informação foi avançada esta segunda-feira pela Federação Luxemburguesa de Futebol no site da interent (FLF). O encontro marcaria o início da temporada 2020/2021 da liga BGL. Na declaração, a federação dirigida por Paul Philipp, confirma que há "vários casos positivos entre os jogadores e o pessoal técnico do Racing FC Union Luxembourg". A organização não divulga, no entanto, quantos casos foram detetados ao certo.

"Todos os jogadores e staff da equipa estão em quarentena até 22 de agosto", acrescenta a FLF. Não é a primeira vez que a covid-19 atinge a Liga BGL. Em julho três jogadores do Fola estiveram infetados, o que levou ao adiamento do jogo amigável com o Pétange e à suspensão das atividades do clube durante uma semana.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.