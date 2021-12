A partida ficou marcada pela entrada em campo de apenas nove jogadores do Belenenses SAD, tendo terminado aos 48 minutos, quando estes ficaram reduzidos a sete.

Jogo entre Belenenses SAD e Benfica não vai repetir-se

O jogo entre o Belenenses SAD e o Benfica, disputado no Estádio Nacional no fim de novembro, ficou marcado como um dos episódios mais tristes do futebol português e já levou a uma alteração significativa no Regulamento de Competições. No entanto, não vai repetir-se.

A decisão foi confirmada após a Assembleia Geral da Liga que se realizou esta terça-feira. Na reunião, foi aprovado o mínimo obrigatório de 13 jogadores (e pelo menos um guarda-redes) na ficha por equipa para se disputar o jogo. Esta é uma regra bem recebida pelos clubes e já existia por exemplo na Liga dos Campeões.

O jogo da vergonha Estádio Nacional é palco de um atropelo à verdade desportiva, à competitividade e à saúde pública.

A medida não tem, contudo, efeitos retroativos, logo a partida entre os dois clubes não vai repetir-se. De realçar que o encontro acabou logo aos 48 minutos, com o Benfica a ganhar 7-0 contra uma equipa de sete jogadores do Belenenses, que fez o requerimento para a votação de uma proposta que visava a repetição da partida. Mas acabou por ser recusado na Assembleia Geral. O clube, que enfrentou um surto de covid-19 devido à nova variante, Omicron, considera que "a Liga portuguesa não deve homologar o resultado do jogo", uma vez que este foi dado por terminado, pelo árbitro, antes do fim do tempo regulamentar. No entanto, este é agora o resultado oficial.

De acordo com o jornal Record, houve dois votos a favor, do Belenenses SAD e e Sporting, e dois nulos, do Sp. Braga e Académica. Os restantes votaram contra. De acrescentar que apenas dois clubes das ligas profissionais não marcaram presença na reunião magna extraordinária: Vizela e Nacional.



