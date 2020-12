Depois de cerca de duas horas interrompido, em que ainda foi tentado que as equipas voltassem ao relvado, foi decidido que a partida se realizasse na quarta-feira.

Jogo da Liga dos Campeões Paris Saint-Germain-Basaksehir vai ser retomado na quarta-feira

Lusa Depois de cerca de duas horas interrompido, em que ainda foi tentado que as equipas voltassem ao relvado, foi decidido que a partida se realizasse na quarta-feira.

O jogo Paris Saint-Germain-Basaksehir, da sexta jornada da Liga dos Campeões de futebol, será retomado na quarta-feira, depois de ter sido interrompido hoje por um alegado insulto racista, revelou o clube turco.

Depois de cerca de duas horas interrompido, em que ainda foi tentado que as equipas voltassem ao relvado, foi decidido que a partida se realizasse na quarta-feira, disse à AFP um dirigente do clube turco.

"O jogo retomará na quarta-feira, no momento em que foi interrompido", disse aquele responsável, acrescentando que "as condições não estavam reunidas" para que terminasse hoje.

O incidente ocorreu aos 14 minutos do jogo, quando o quarto árbitro, o romeno Sebastian Costantin Coltescu, deu sinal ao árbitro principal, o seu compatriota Ovidiu Hategan, para expulsar o treinador adjunto do Basaksehir Pierre Webo, tendo este se queixado que o elemento da equipa de arbitragem utilizou a expressão 'negro', recusando-se a sair do campo e questionando: "Where is the 'negro'? (Onde está o 'negro')."

Após vários minutos, o 'staff' da equipa turca e os jogadores, seguidos pelos do PSG, decidiram abandonar o relvado, numa altura em que o jogo estava empatado 0-0.

O próprio presidente do clube turco, Göksel Gümüsdag, revelou que os jogadores só voltariam hoje ao terreno de jogo se Coltescu não voltasse.

"O quarto árbitro disse 'negro' perante o mundo inteiro. Se o quarto árbitro sair, então voltaremos. Se o quarto árbitro manter-se no terreno, então o Basaksehir não vai voltar", disse Göksel Gümüsdag.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.