O jogo amigável entre o Luxemburgo e a Escócia, marcado para 6 de junho no estádio Josy Barthel, não vai fugir às regras da nova 'lei covid'.

Jogo amigável Luxemburgo - Escócia não pode ter mais de mil espectadores

Henrique DE BURGO O jogo amigável entre o Luxemburgo e a Escócia, marcado para 6 de junho no estádio Josy Barthel, não vai fugir às regras da nova 'lei covid'.

A Federação Luxemburguesa de Futebol anunciou na terça-feira que pediu autorização para receber até dois mil espectadores, mas segundo a nova 'lei covid' não vai poder receber mais de mil.

A confirmação foi feita à Rádio Latina esta quinta-feira pelo secretário geral da FLF, Joel Wolff.

O pedido incluia a realização de testes rápidos a todos os espectadores, o uso de máscara, a distância de segurança, entre outras medidas sanitárias. Segundo a FLF, este jogo seria um primeiro teste para futuros grandes eventos desportivos no país. Com as novas regras só poderá receber mil espectadores.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.