Jogadores não cantaram o hino e Irão ameaçou prender e torturar as famílias

Ana Patrícia CARDOSO O Irão entra em campo esta terça-feira contra os Estados Unidos e é esperado que os jogadores cantem o hino nacional, depois de sofrerem ameaças contra os seus familiares.

Foi um dos primeiros - e mais fortes - atos de protestos do Mundial de Futebol no Qatar até ao momento.

A 21 de novembro, no primeiro jogo da seleção iraniana, contra a Inglaterra, os jogadores não cantaram o hino nacional como forma de apoio às mulheres do Irão e às manifestações que se prolongam há dois meses, desde a morte da jovem Mahsa Amini pelas mãos da "polícia da moralidade".

No entanto, na partida contra o País de Gales da passada sexta-feira, 25, os jogadores entoaram o hino (e receberam apupos dos adeptos nas bancadas) numa mudança de comportamento que pode ser explicada com os acontecimentos divulgados pela CNN Internacional.



Segundo uma fonte envolvida na segurança dos jogos do mundial, as famílias da equipa de futebol foram ameaçadas. Após o silêncio dos jogadores durante o hino, estes foram convocados para uma reunião com membros do Corpo de Guarda Revolucionário Iraniano (IRGC). Foi-lhes então feito um ultimato: ou cantam o hino e não participam em qualquer protesto político contra o regime de Teerão ou os familiares sofreriam as consequências, enfrentando a prisão, "violência e tortura".

Carlos Queiroz, o treinador português da seleção iraniana, também terá tido um encontro em separado com os oficiais do IRGC, na sequência destas ameaças, disse a mesma fonte à estação de televisão, mas sem adiantar o conteúdo da conversa.

A fonte, que está a acompanhar de perto as agências de segurança do Irão que operam no Qatar durante o período do Campeonato Mundial, disse à CNN que vários oficiais do IRGC tinham sido convocados para acompanhar os jogadores, uma vez que estes não estão autorizados a misturar-se fora do plantel ou a encontrar-se com estrangeiros.

"Há um grande número de oficiais de segurança iranianos no Qatar que recolhem informações e controlam os jogadores", confirmou.

O Irão entra em campo contra os Estados Unidos, nesta terça-feira, às 19h.



